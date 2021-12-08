Политологи оценили итоги местных выборов в Армении

08 декабря 2021, 07:15

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Местные выборы в Армении продемонстрировали снижение рейтинга правящей партии, но общую расстановку политических сил в стране они не изменили из-за случаев перехода кандидатами из одной партии в другую, отметили опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.

Как сообщал "Кавказский узел", в 12 из 38 общин в Армении, где 5 декабря прошло голосование на местных выборах, наибольшее число голосов набрали представители оппозиции. Также на выборах в Совет старейшин Ванадзора наибольшее число избирателей (38,71%) проголосовало за оппозиционный блок действующего мэра Мамикона Асланяна, тогда как правящая партия "Гражданский договор" набрала там 25,06% голосов.

Согласно части 3 статьи 141 Избирательного кодекса Армении, проходной барьер на местных выборах по пропорциональной системе установлен 4% для партий и 6% для блоков. Если в выборах участвовали более двух партий или блоков, а проходной барьер преодолели две политические силы, в Совет старейшин проходит также третья партия или блок, набравшие максимальное число голосов избирателей. Если в выборах участвовали две партии или блока, то в Совет старейшин проходят обе политические силы. Если на выборах участвует одна партия или блок, то для получения мандатов политической силе необходимо получить голоса 50%+1 избиратель.

Аналитики назвали равными позиции властей и оппозиции по итогам выборов

Местные выборы в Армении не проецируют выборы республиканского значения и не отражают логику политического поля, отметил политолог Армен Варданян. "Победили кандидаты, которые предпочли выступить под тем или иным политическим флагом, чтобы сохранить должность мэра общины. Например, в Джермуке победил сын депутата правящей фракции, который в прошлом был аффилирован с республиканцами, а теперь под флагом партии власти взял власть в городе. Или же в Аштараке, где победил действующий мэр, которые еще полгода назад на парламентских выборах поддерживал оппозицию", – сказал политолог корреспонденту "Кавказского узла".

Большинство кандидатов, возглавлявших предвыборные списки, были избраны еще при республиканцах, и если позиции власти ослабнут, они без раздумывания переметнутся под флаг новой власти, добавил Варданян. "На местных выборах отсутствует политическое содержание. Роль играет, у кого больше возможностей, ресурсов. Главы общин не проявляют принципиальность, и выбирают те флаги, под которыми, по их мнению, у них больше шансов победить", – пояснил аналитик.

По его мнению, заявления о победе властного или оппозиционного кандидата носят манипулятивный характер. "Общественные настроения отражают лишь парламентские выборы. На местных выборах голосование – личностное. И на политический баланс не повлияют", – сказал Варданян.

Он назвал нелогичным отказ политических сил от борьбы в Армавире, где заявку на участие подала только правящая сила. "Армавир – община с более чем 44 тысячами избирателей. Странно, почему иные партии не подали заявку на участие. Даже если опасались, что позиции кандидата от власти были сильнее, могли подать заявку и быть представленным в городском совете небольшой, но оппозиционной фракцией. Тем более, что закон регламентирует, что в Совете старейшин не может быть менее трех политических сил. В силу права прошли бы, получили бы один мандат, даже если не стали бы тратить на предвыборную кампанию. Это политический нонсенс", – подчеркнул политолог.

По его мнению, заявление представителя партии власти о намерении пересчитать голоса в 25 из 41 избирательного участка говорит о том, что "Процветающая Армения", набравшая большинство, но не преодолевшая порог в 50%, заключит коалиционное соглашение с АРФ "Дашнакцутюн". "В общине Наири, победитель пойдет на коалиционное соглашение либо с АРФД, либо с партией "Моя сильная община". В Ванадзоре победитель заключит соглашение с партией, первый номер предвыборного списка которой возглавлял вице-мэр. В Веди и Паракяре, скорее всего, мэрами станут кандидаты от партии власти, хотя здесь победила оппозиция", – предположил Варданян.

В четырех из девяти общин, в которых победу одержала правящая сила, но не преодолела порог в 50%, скорее всего, будет избран оппозиционный кандидат, продолжил он. "В Талине три оппозиционные силы уже подписали меморандум. В Ахуряне против партии власти два блока, в каждом из которых есть кандидаты от АРФД. Аналогичная ситуация в Амасии и Варденисе. В остальных пяти, партии власти есть на кого опереться, для формирования коалиции: в четырех общинах – партия "Во имя республики" и в одной – Либеральная партия", – сказал политолог.

Согласно статье 142.2 Избирательного кодекса, если политическая сила получает по итогам выборов более 50% мандатов Совета старейшин, ее кандидат, возглавлявший список партии или блока, считается избранным мэром в силу права. В случае, если ни одна из политических сил не получает более 50% мандатов, проводится открытое голосование среди кандидатов, возглавлявших предвыборные списки партий или блоков, преодолевших проходной барьер. Кандидат, получивший большинство, избирается мэром.

Политтехнолог Армен Бадалян не исключил любую конфигурацию коалиционного союза в 14 общинах, где ни партии власти, ни оппозиции не хватило голосов для формирования местной власти в одиночку. "На политическом поле Армении возможно все. Оппозиция может заключить соглашения с партией власти, как это было в Гюмри. Но есть один аспект. Рейтинг Пашиняна падает, и не каждая политическая сила захочет заключить коалиционное соглашение с партией власти. Избиратель это запомнит и на следующих выборах проголосует за другую партию. Логично, что в Абовяне "Процветающая Армения" заключит меморандум с АРФД, но, как я сказал, политическое поле Армении непредсказуемо", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Местные элиты использовали политический бренд, и не обязательно, чтобы решение о коалиции было согласовано с партийным центром, добавил он. "Все зависит от межличностных отношений кандидатов. То же самое можно сказать и про общины, в которых победила партия власти. В Мегри, например, правящая сила хоть и победила, но две другие силы решили объединиться и избрали мэром своего кандидата. Хотя по логике, что одна, что вторая политические силы могли поддержать партию власти", – пояснил политтехнолог.

Он отметил, что местные выборы показали ряд особенностей, в том числе отсутствием парламентской оппозиции на местных выборах. По его словам, хотя на выборах приняли участие политические силы, входящий в парламентские оппозиционные блоки, но ни блок "Армения", ни блок "Честь имею" не подали заявку на местную власть.

"Другой особенностью стало сравнение голосов правящей силы на парламентских и на местных выборах. Пашинян потерял порядка 40% голосов. Местные выборы стали своего рода опросом о доверии к власти", – считает Бадалян.

По его мнению, восстановился институт "влиятельных людей на местах", которые до прихода к власти Пашиняна решали вопросы, в том числе и касающиеся выборов на местном уровне. "После избрания Пашиняна этот институт заменил институт "большого влияния", который базировался на его высоком рейтинге. Именно этот фактор оказал влияние на парламентских выборах 2018 и 2021 годов. Но местные выборы показали, что институт "влиятельных людей на местах" восстановился. Это выразилось многообразием блоков с именами того или иного кандидата. Этот процесс начался с Аруша Арушаняна в Горисе и продолжился уже в Апаране, Масисе и Ванадзоре", – сказал он.

Бадалян также отметил, что оппозиция де-юре победила кандидатов от власти. "Победили врио, которых, согласно закону, Пашинян назначил на место глав общин по истечении срока. Но победили кандидаты, которые занимали эту должность еще месяц назад. Избиратель голосовал против назначения Пашиняна. Во многих общинах победили блоки имени того или иного кандидата, победили кандидаты, которые не хотели вставать под флаги правящей силы или оппозиционных парламентских блоков и предпочли более нейтральные политические силы. И это не означает, что у этой политической силы была региональная ячейка. Просто в партийных списках большинство кандидатов должны быть партийными", – подчеркнул политтехнолог.

Он отметил, что результаты того, как выборы отразились на жизни общины, можно будет увидеть через полгода. "Условно, есть мэры от власти и мэры от оппозиции. Об изменениях можно будет судить по экономическим показателям и инвестициях в данной общине, появилась ли разница в управлении. Понять, насколько эффективен мэр от власти и мэр от оппозиции", – пояснил Бадалян.

При этом он отметил, что не видит существенных причин тому, что оппозиция отказалась бороться на выборах в Армавире. "Причины могут быть разные. От давления до отсутствия человеческих ресурсов или нежелания тратиться на предвыборную кампанию. Но я думаю, что оппозиция могла бы сформировать команду и выступить", – заключил аналитик.

В большинстве общин на местных выборах победили действующие мэры, отметил политобозреватель Акоп Бадалян. По его мнению, власти не поставили перед собой цель любой ценой избавиться от глав, в том числе и фальсификацией. "Такая задача, по моим наблюдениям, не стояла. Была задача борьбы. Все партии сделали максимальное, чтобы получить максимум голосов", – сказал Бадалян корреспонденту "Кавказского узла".

Аналитик считает относительным участие оппозиции на выборах. По его словам, парламентская оппозиция не участвовала на местных выборах. "Были участники, которые связаны с парламентской оппозицией, но своим брендом оппозиция не выступила. Участвовали местные элиты, кто-то предпочел властный флаг, кто-то в блоке имени кандидата, кто-то под флагом иной политической силы, которая дала согласие использовать этот флаг", – пояснил Бадалян.

Выборы не изменят политического баланса в стране, добавил он. "Партия власти взяла на местных выборах соответственно своей победе на парламентских выборах. Поэтому существенного влияния не окажет", – полагает политобозреватель.

Изменение уровня жизни зависит от способностей кандидата управлять общиной, отметил аналитик. "Утверждать, что победа того или иного кандидата скажется на уровне жизни, не стал бы. Оппозиция больше заинтересована хорошо работать, чтобы на парламентских выборах получить больше голосов", – пояснил Бадалян.

Он также считает, что оппозиция могла бы принять участие в выборах в Армавире. "Если бы было давление в Армавире, давление было бы и в других общинах, особенно там, где у партии власти был заведомо слабый кандидат. Странно, что не нашлось ни одной партии, которая подала бы заявку", – сказал Бадалян.

Аналитик добавил, что не исключает варианта объединения политических сил после выборов. "Основную роль сыграют как местные факторы, так и позиции политических сил. Если местные факторы будут доминантными, то может быть любая конфигурация", – пояснил политобозреватель.

ЦИК Армении обнародовал предварительные итоги местных выборов

По данным ЦИК Армении, по предварительным данным, в Абовяне победила партия "Процветающая Армения" (46,19%), следом за ней идет правящая партия "Гражданский договор" (36,68%). На третьем и четвертых местах партия "Республика" с 11,97% и АРФД с 5,14%.

В Совет старейшин Наири прошли пять политических сил. Партия "Реорганизованная Социал-демократическая партия Гнчакян", предвыборный список которой возглавлял мэр города, заняла первое место с 44,94% голосов. Правящая партия – на втором месте с 29,37% голосов. Партия "Республика" получила 10,48%, партия "Моя сильная община" – 7,87% и АРФД – 4,52%.

В Ванадзоре победил блок "Мамикон Асланян", названный именем мэра города. За него отдали голоса 38,7% избирателей. Партия "Гражданский договор" на втором месте с 25,06% голосов. "Трудовая социалистическая партия", список которой возглавлял вице-мэр Аркадий Пелешян, заняла третье место – 14,53%. На четвертом и пятом местах партии "Отечество" и "Страна жизни" – с 4,48% и 4,29%.

В Веди победила партия "Моя сильная община" с 43,06%, второе место заняла партия власти – 38,21% и на третьем месте партия "Республика" с 16,39%.

В Паракяре победила партия "Страна жизни", получив 48,94% голосов избирателей. Далее идут партия власти с 27,54% и блок "Давид Минасян" с 23,51%.

В девяти общинах партия власти заняла первое место, но преодолеть порог в 50% ей не удалось.

В Ахуряне за правящую силу проголосовали 48,18% избирателей. За две остальные политические силы – блок "Ахурян" и блок "Победа" голоса отдали 29,97% и 21,85%, соответственно.

В Арарате "Гражданский договор" получил 38,79%, партия "Моя сильная община" – 32,29%, партия "Во имя республики" – 13,82%, партия "Стабильность" – 8,09% и партия "Страна жизни" – 7,01%.

В Араксе за правящую силу проголосовали 43,48% избирателей. За две остальные политические силы – "Во имя республики" и партию "Зартонк" голоса отдали 27,14% и 29,37%, соответственно.

В Совет старейшин Амасии прошли три политические силы: партия "Гражданский договор" с 38,84%, блок "Амасия-Арпи" с 38,27% и Республиканская партия Армении с 22,89%.

В Артике партия власти получила 41,61%, блок "Единый Артик" – 23,38%, партия "Во имя республики" – 13,73%, Либеральная партия – 11,92%, АРФД – 4,29% и партия "Страна жизни" – 7,01%.

В Талине за правящую силу проголосовали 46,63% избирателей. За остальные три политические силы – партию "Зартонк", Либеральную партию "Айк" и блок "Наша община" голоса отдали 26,68%, 15,04% и 11,65 соответственно.

В Ноемберяне помимо партии "Гражданский договор", за которую отдали голоса 43,75%, прошли еще две партии – партия "Страна жизни" – 29,55% и партия "Во имя республики" – 26,67%.

В Вайке Совет старейшин будет представлен четырьмя политическими силами: правящей партией (36,6%), партией "Республика" (31,9%), Либеральной партией (17,52%) и партией "Отечество" (13,96%).

В Варденисе партия власти получила большинство голосов – 46,11%. Две остальные политические силы – блок "Агарон Хачатрян" и "Единый Варденис" получили 37,36% и 16,51%, соответственно.