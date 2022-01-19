Жители Юга России проигнорировали опасность коронавируса во время крещенских купаний

19 января 2022, 05:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Во всех регионах ЮФО и некоторых регионах СКФО проходят крещенские купания с соблюдением антиковидных ограничений. Рекомендации в связи с угрозой распространения коронавируса соблюдаются и во время праздничных богослужений. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Северной Осетии, Ростовской и Волгоградской областей рассказали, почему решили совершить омовение.

Как писал "Кавказский узел", в Адыгее крещенские купания отменили из-за коронавируса.

Ростовская область

В Новочеркасске крещенские купания отменили в связи с непогодой - в выходные из-за сильного ветра поднялся уровень воды в реке Тузлов. Она затопила площадку, где ежегодно оборудовали купель, а деревянные мостки и лестница к реке обледенели. Кроме того, отмена купаний связана с профилактикой распространения штамма коронавируса "омикрон", пишет 161.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

На Центральной площади Красного Сулина, по подсчетам корреспондента "Кавказского Узла", 18 января, в Крещенский Сочельник собрались 350-400 человек. Люди принесли с собой для освещения воду, зажгли свечи. Отец Александр зачитал молитву, после чего прошёл по кругу, освятив воду принесенную людьми.

Татьяна Моргунова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что регулярно посещает это мероприятие. "Раньше я ходила в парк Юность, но сейчас перенесли на площадь. Вот два года хожу сюда, тут, конечно, более удобно", - отметила она.

На вопрос, не боится ли она заразиться коронавирусом, Моргунова сказала, что привита. "Я сделала прививку, плюс я в маске, поэтому я не боюсь, да и сейчас Бог всех нас охраняет", - добавила она.



Наталья Иванова также сказала корреспонденту "Кавказского узла", что привита. При этом женщина была без маски. "Я не думаю, что маска чем-то поможет. Я больше рассчитываю на прививку, ну и на Бога. Регулярно хожу святить воду, это уже стало традицией", - рассказала она.



Отец Александр также сказал корреспонденту "Кавказского узла", что Бог оберегает от болезней. "Если человек заболел, то нужно идти в церковь и просить Бога, чтобы он вылечил от болезни. Нужно молиться и верить. Я пожилой человек, мне 82 год, я служу и служу и, слава Богу, ничем не болею. Насчёт купания. Если человек больной, либо он часто простужается, то, конечно, лучше не купаться в проруби. А если всё хорошо, то можно и искупаться. У меня есть прихожанки довольно-таки преклонного возраста, и они почти каждый день купаются в холодной воде и не заболевают. Многое зависит от организма. То, что по области запретили купаться, я думаю, это зря. Что это даст? Если Бог послал эту заразу - мы не знаем по какой причине, может за наши грехи. Поэтому нужно прийти и покаяться", - сказал он.



Глава Красносулинского городского поселения Павел Грузинов рассказал корреспонденту "Кавказского Узла", что в городе официальных мест для купания нет. "Всё это связанно с коронавирусной инфекцией. Мы, как и в прошлом году, не стали организовывать места для купания. В Малинках будут купаться. Там они сами организовали, сами будут за этим следить. Конечно, туда поедут красносулинские спасатели, будут нести дежурство. Впрочем, спасатели будут ездить по всем местам, где люди сами организуют купели", - рассказал он.



Купания начались около полуночи. На территории Красного Сулина несколько купальных зон, которые оборудовали сами жители. Одно из таких мест находилась на Карповой плотине. Спасатели, которые там дежурили, рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что к часу ночи примерно 50 человек приезжали, чтобы окунуться. Когда на месте побывал корреспондент "Кавказского Узла", было пятеро купающихся, бригада спасателей и наряд полиции.

В Ростовской области оборудовано 77 купелей для крещенских купаний, из них 10 - в Ростове-на-Дону, пишет "Дон 24".

Корреспондент также побывал на Вербенском водохранилище, где было много купающихся. Там также дежурили спасатели и наряд полиции. Территорию с помощью генератора, который привезли спасатели, осветили, люди разожгли костры, из машин играла музыка. Многие горожане именно сюда приехали, чтобы окунуться, потому что недалеко от города и тут чистая вода.

Некоторые из опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" горожан признались, что приехали, чтобы окунуться, впервые.

"Мне 27 лет, и я первый раз буду купаться на Крещение. Много про это читала в интернете, как бы настроила себя, хотя немного всё же страшно. Но нужно смыть все грехи", - рассказала Кристина. После того, как окунулась, она рассказала, что ей понравилось и она чувствует себя нормально.

Ее подруга, которую тоже зовут Кристина, тоже окуналась впервые. "Я вообще не собиралась, приехала с друзьями за компанию. Но посмотрела и самой захотелось нырнуть, испытать себя. Немного, правда, волнуюсь", - сказала она. Девушке помогли спуститься в реку друзья, и она три раза окунулась.

Александр признался, что сам делал эту купель. "Я уже лет 8 или 10 тут купаюсь. Сам с друзьями делаю прорубь. В черте города никогда не купался, тут вода чище. Мне нравится этот обычай. Сюда приезжает много людей - кто-то искупаться, кто-то просто посмотреть", - рассказал он.

На вопрос, пугает ли его коронавирус, Александр ответил отрицательно. "Во-первых, мы приехали сюда компанией. Мы и так каждый день общаемся, так что заболеть, если что, можем и не на речки. Во-вторых посмотрите, тут каждый своей компанией и особо друг с другом не контачат, я не вижу никаких проблем", - отметил он.

Главное в омовении, по словам Александра, не паниковать, когда опустишься в холодную воду. "Спокойно окунулся, вышел из воды, обтерся, попил чай. Для меня процесс купания - это контроль над своим телом. Некоторые люди не могут себя контролировать, нырнул и тут же как ракета вылетел из воды. Многим просто и не стоит купаться, это не их. Мне же это нравится, и я купаюсь уже несколько лет", - рассказал он.



Костя Харченко купается уже семь лет. "В этом году мы всей семьей переболели ковидом, перенесли легко. Купаюсь вместе с женой, для нас это традиция. Эти ощущения не передать. Да, первые два-три раза было страшно, сейчас привык. После проруби никогда не болел. В центре города не купаюсь. Даже если бы там разрешили, я бы не стал из-за того, что вода там грязная", - рассказал он.

Екатерина Супрунова окунулась в первый раз. Девушка подошла к проруби, но не стала спускаться по лестнице, просто прыгнула. "Ощущения непередаваемые, немного холодно ногам, после того, как вылезла и босиком на лёд", - поделилась она впечатлениями.



Многие горожане приезжали семьями, купались и дети. Татьяна рассказала, что сначала искупался муж, потом сын, и после мужчин пошла купаться она. "Я купаюсь в проруби не первый год, купаюсь в основном тут, на Вербенском водохранилище. В черте города никогда не купалась. Еще ни разу я не заболела после купания. О коронавирусе сейчас вообще не думаю. Да и как тут можно заразиться, если ни с кем мы не общаемся, своей семьёй искупались и поедем сейчас домой", - рассказала она.



"Я вырос и долго жил в Сибири. В Ростовскую область переехал три года тому назад. Я и там купался, а зимы там гораздо холодней, поэтому для меня тут как курорт. Сын купается первый раз. Он сам захотел, я, естественно, не против, нужно закаляться", - рассказал Антон.



Сергей рассказал, что служил на севере, потом ещё много лет там прожил и к морозам привык. "Для меня минус три - это не мороз. Я на севере купался и оттуда имею закалку. Мне нравится эта обстановку, люди все здоровые, веселые. На мой взгляд, не нужно было из-за пандемии ограничивать людей. Многие, конечно, не имеют возможности выехать за город, а люди бы с удовольствием купались бы в парке Юность, как это было раньше, если бы власти организовали", - сказал он.



Спасатель Михаил Аглодин, который дежурил на водохранилище, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что дежурят три экипажа. "Мы дежурим тут на Вербенском водохранилище, одна машина - на Карповой платине, ещё одна - в парке птиц Малинки. Дежурить будем до утра. Так же ещё одна машина начальника, он ездит, проверяет наши объекты и заезжает в другие места, такие, как, допустим, Каньон. Возможно, где-то ещё люди купаются. Наша задача - по возможности оборудовать место, сделать безопасным и комфортным. И самое главное - не допустить чрезвычайную ситуацию на воде, а в случае чего быстро прийти на помощь", - рассказал он.

Волгоградская область

В Волгоградской области оборудовано 67 иорданей. Шесть купелей организованы в районах Волгограда: у памятника Ленину в Красноармейском районе, у пристани Руднева в Кировском районе, на набережной Тулака в Советском районе, в Ангарском пруду (Дзержинский район), яхт-клуб «Пилигрим» (Краснооктябрьский район) и на Спартановке (в районе улицы Грамши). В ночь с 18 на 19 января возле каждой специально подготовленной купели дежурят муниципальные спасатели, сотрудники ГУ МЧС России по Волгоградской области, медработники, полицейские, казаки и представители регионального отделения ВОСВОД, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава комитета гражданской защиты населения администрации Волгограда Юрий Ратников.

Чиновник заверил, что дно всех купелей обследованы, что подтверждается актами выполненных работ. В отличие от прошлогодних омовений в этом году у организованных иорданей будут уставлены палатки для переодевания, также будет организована выездная торговля чаем и бутербродами. «Мы имеем заключения Роспотребнадзора: бактерий не выявлено - безопасность гарантируется. Организовано дежурство для охраны общественного порядка полиции, дружинников, казачества, - отметил Юрий Ратников.

Пресс-секретарь Волгоградской епархии Алексей Власов рассказал по телефону корреспонденту «Кавказского узла», что во время службы в храмах соблюдаются «традиционные антиковидные меры»: санитайзеры и маски на входе, прихожан просят надевать маски и соблюдать установленную дистанцию во время службы. Освящение воды в реке Волге пройдет на Центральной набережной Волгограда в районе памятника «Гаситель» 19 января в 14.00 мск.

«Призываем участников омовений осторожно отнестись к своему здоровью», - также сказал Власов.

Волгоградский Роспотребнадзор рекомендовал участникам крещенских омовений находиться в воде не более 10 секунд и не пить воду из купелей. Особое внимание санитарное ведомство обратило на необходимость соблюдать социальную дистанцию при совершении омовения, пишет v1.ru.

Корреспондент «Кавказского узла» побывал на службе в соборе Александра Невского. На входе стоял санитайзер и коробка с масками. Прихожан на вечерней молитве было немного. Рядом со входом был установлен огромный чан с водой. Любой желающий мог набрать из него освященной воды. На другом конце на столах были расставлены бутылки с водой. Средства от их продажи пойдут на благотворительность – об этом сообщает вывеска.

После посещения собора корреспондент отправился к крещенской купели, расположенной на Ельшанской набережной микрорайона Тулака в Волгограде. На террасе были припаркованы два автомобиля ППС. Полицейские дежурили на набережной и у входа к купели. В реку можно было войти прямо с песчаного берега. По обе стороны деревянного мостка располагались палатки для переодеваний, внутри стояли лавочки. В центре палаток располагались печки-буржуйки.

Горячий чай и бутерброды можно было приобрести в кафе. Бармен сообщил корреспонденту, что кафе работает до часу ночи. Сама иордань не была оборудована мостками. Уже к 20.00 мск к месту омовения стали приходить люди. Волгоградцы рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что побудило их прийти к купели.

Одним из первых в Волгу вошел полицейский Александр Горшков. Отодвигая льдины, он погрузился по пояс в воду и трижды окунулся с головой. С берега за ним с интересом наблюдала супруга. «В целом организация лучше, чем было в прошлом году. Установили палатки, освещение лучше. На Крещение погружаюсь в волжскую воду чисто для себя, не из религиозных соображений. Чтобы смыть стрессы и улучшить внутренний мир. Супруге не рекомендую, у нее состояние здоровья не позволяет. И сына не заставляем, рано ему еще», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Александр Горшков.

Студенты четвертого курса волгоградского колледжа уроженцы Еланского района Семен Елфимов, Семен Кудлаев и уроженец Липецкой области Александр Гниденко совершили крещенское омовение «из религиозных побуждений». 19 января они собираются посетить храм. Оба Семена окунулись в ледяную воду впервые. Александр уже имел подобный опыт в прошлом году. Студенты также отметили хорошую организацию крещенских омовений: палатки, хорошее освещение площадки. «Хотя, когда идешь на крещение, тут же дело не в организации, а в вере. Это не просто купание, а омовение духовное», - сказал Семен Кудлаев.

Супруги Саенко совершают крещенское омовение в водах Волги в пятый раз в жизни. Первый раз они сделали это «диким образом», затем стали посещать организованные властями города купели. «В прошлом году мы с друзьями совершали омовение в Краснооктябрьском районе. Тогда было неудобно, так как палаток не было для переодевания», - сказал Евгений Саенко.

Его супруга Анна заметила, что Крещение для их семьи – «особый праздник». «Мы готовимся к нему. В этом году пригласили к себе друзей. После омовения будет скромное застолье, без алкоголя. Это и религиозный обряд, и повод пообщаться с друзьями, которых видим редко», - рассказала она.

К полуночи на террасе набережной стали парковаться автомобили. Места для парковки уже не хватало. Люди группами и поодиночке стали спускаться к реке. Многие раздевались на берегу, игнорируя палатки. Очереди на мостках не было, так как участники омовений спокойно помещались на просторном пляже.

«Мне здесь больше нравится входить в воду. Без мостков, прямо с берега. Разгребаешь льдины, как ледокол. Хорошо», - восхищался семидесятилетний пенсионер Сергей Протасов. Мужчина сказал, что моржевать он стал, «как вышел на пенсию», а работал Протасов водителем такси. «Но на Крещение это не просто моржевание, это духовное деяние. Поэтому люди и не заболевают после омовений», - заметил Протасов.

Северная Осетия

Православные верующие Северной Осетии отмечают праздник Крещения Господня. Чин Великого освящение воды прошелл в Свято-Успенском мужском монастыре села Фиагдон, Богоявленском женском монастыре в городе Алагир, храме Святителя Николая Чудотворца в селе Бирагзанге и храме Спаса Нерукотворного в станице Павлодольской. В связи с эпидемиологической ситуацией купели во Владикавказе не организовали. Также было отменено традиционное купание в термальных водах Бирагзанга.

Корреспондент "Кавказского узла" побывала в селении Фиагдон, которое находится в часе езды от Владикавказа. Здесь, в самом высокогорном монастыре России всегда многолюдно на праздники. Крещенская служба, которая началась около полуночи, собрала в храме примерно полторы сотни человек. Корреспондент заметила в маске всего двоих человек, социальная дистанция не соблюдалась.

По традиции после службы совершается крестный ход к купели. В Фиагдоне в крещенскую ночь температура опустила до минус трёх, но горный ветер и влажность давали ощущения настоящего крещенского мороза.

Возле монастыря дежурили пожарные машины, кареты скорой помощи, спасатели, полиция, были организованы комнаты обогрева.

Те, кто решился окунуться в ледяную горную воду, могли согреться у огромного костра и выпить травяной чай. У купели, где собралось уже около трехсот человек, также не соблюдались масочный режим и социальная дистанция.

Участники крещенских купаний рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о том, почему решили совершить омовение, и своих ощущениях после его совершения.

Декоратор из Владикавказа Анатолий Петросян первый раз оказался в Фиагдоне на празднике Крещения. «Какая-то вера есть, чему-то верим, к чему-то стремимся. Решил окунуться в Фиагдоне. Здесь места силы, горы. Я люблю очень горы и, когда приезжаю из города, заряжаюсь. Ни я, ни мои знакомые ни разу не болели после купания на Крещение», - рассказал он.

Дзюдоист Фердинанд Карапетян приехал из Москвы на новогодние каникулы к родителям во Владикавказ и решил остаться до Крещения, чтобы окунуться в реке Фиагдон. «В Осетии я первый раз окунулся. Священный праздник, человек должен всё-таки перепрыгнуть через все эти коронавирусы и прийти и очиститься здесь. Для меня это святое», - признался он.

Продавец Анатолий приехал с женой из Краснодарского края специально на Крещение. "По разным местам ездим на праздники, В прошлом году ездили на Крещение в Новороссийск. Я вообще не верю в коронавирус, прививки делать как бы надо, но не верю", - заявил он.

Альбина Бедоева работает в магазине. Она второй раз в Фиагдоне на Крещении и говорит, что ее не пугает пандемия. «Я не боюсь заболеть. В прошлом году не заболела, даже горло не беспокоило. Чувствую улучшение какое-то после купания, мне приятно, как будто заново родилась», - поделилась она впечатлениями.

Южный федеральный округ

В Краснодарском крае крещенский купаний проходят в 74 водоемах, кроме того, 51 купель установлена на территории храмов. В местах омовений установлены палатки с обогревом, оборудованы места для переодевания. Купания проходят с соблюдением социальной дистанции, ограничен допуск людей без масок, дежурят волонтеры с дезинфекторами для обработки рук, сообщает "Югополис".

19 мест для крещенских купаний оборудовано в Астраханской области, из них четыре - в Астрахани. Главная купель расположена напротив гостиницы "Азимут". За порядком во время празднования Крещения следят около 400 сотрудников внутренних дел, Росгвардии, а также представители казачества и народных дружин, информирует "Каспий-Инфо".

В Калмыкии спасатели организовали четыре места для крещенских купаний. Для предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Элисте не стали делать традиционную прорубь в Колонском пруду, пишут "Степные вести".

Северо-Кавказский федеральный округ

77 мест для крещенских купаний оборудовано в Ставропольском крае. Три купели открыто в Ставрополе - На Холодных родниках в Таманском лесу, на роднике Корыта в 329 квартале и на источнике Серафима Саровского в районе улицы Октябрьской. Рядом с этими местами ограничено движение транспорта, пишет "Интерфакс".

За порядком в местах крещенских купаний следят 668 спасателей и 145 единиц техники, пишет "Ставропольская правда".

Мэрия Черкесска отказалась обустраивать площадки для крещенских купаний из-за угрозы распространения коронавируса. При этом по республике, по данным МЧС, оборудовано 12 купелей, где смогут окунуться православные верующие.

В Дагестане воды Каспийского моря освятил 18 января секретарь Махачкалинской епархии иеромонах Силуан. Участие в купаниях приняли около ста человек. Купания проходят также на территории храмов. К примеру, несколько тонн воды набрали и установили в храме Георгия Победоносца и в Никольском храме в Хасавюрте, сообщает ТАСС.