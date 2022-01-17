Первый случай "омикрона" выявлен в Карачаево-Черкесии

17 января 2022, 17:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТ.

Первый случай заражения коронавирусом штамма "омикрон" зафиксирован в Карачаево-Черкесии, в поликлиниках подготовлен запас лекарств для лечения пациентов с коронавирусом, сообщил сегодня глава республики.

Как писал "Кавказский узел", в конце октября 2021 года власти Карачаево-Черкесии в связи с ростом числа заражений коронавирусом объявили об усилении ограничений и активизации разъяснительной работы о важности вакцинации. 2 декабря 2021 года в республике был принят законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.

Больной, у которого подтвердилось заражение штаммом "омикрон", чувствует себя удовлетворительно и в настоящее время проходит лечение амбулаторно. Компьютерная томография показала отсутствие пневмонии, сообщил сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Он рассказал о мерах, которые приняты с учетом вероятного распространения нового штамма коронавируса "Мы увеличили количество кислородных точек в госпиталях, работаем над строительством собственных кислородных станций - в Черкесской горбольнице и Усть-Джегутинской ЦРБ", - проинформировал глава республики на своей странице в Instagram.

Основные усилия направлены на подготовку поликлиник к лечению пациентов с "омикроном", сказал Темрезов. "Министерством здравоохранения Карачаево-Черкесии подготовлен кадровый резерв для работы в первичном звене, проработаны меры по увеличению единиц санитарного транспорта для посещения больных на дому", - отметил он. Также Темрезов отчитался, что подготовлен запас средств индивидуальной защиты и лекарств для амбулаторного лечения COVID-19.

Штамм "омикрон" обнаружил Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт, куда Центр гигиены и эпидемиологии в Карачаево-Черкесии направляет для мониторинга 10% от положительных тестов на коронавирус в республике, пояснил сегодня республиканский Роспотребнадзор на своем сайте

По данным на 17 января, в Карачаево-Черкесии за последние сутки зафиксировано 65 новых случаев заражения коронавирусом, умер один пациент. С начала пандемии COVID-19 выявлен у 33 233 человек, 924 из них скончались, следует из сегодняшней информации на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". Новости о введении системы QR-кодов и его последствиях на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "QR-коды и вакцинация на Кавказе".