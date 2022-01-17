Злание минздрава Грузии. Фото пресс-службы минздрава Грузии http://www.moesd.gov.ge/

17 января 2022, 05:30

Угроза забастовки вынудила власти Грузии поднять зарплаты соцработникам

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Соцработники в Грузии объявили о планах провести всеобщую забастовку. Минздрав сообщил, что с февраля всем соцработникам будет повышена зарплата.

Всеобщую забастовку соцработники в Грузии собирались провести сегодня, 17 января.

Работники социальной сферы недовольны уровнем зарплаты и условиями труда. На забастовке они планировали также потребовали изменить социальную политику, пишет "Грузия-онлайн".

Минздрав Грузии отреагировал на угрозы забастовки и пообещал повысить зарплату соцработников с февраля. По данным ведомства, фиксированная часть зарплаты соцработника будет повышена до 60%. То есть вместо 250 лари (около 80 долларов) зарплата составит 400 лари (130 долларов), а старший социальный агент будет получать 700 лари (228 долларов) вместо 550 лари (180 долларов), пишут "Новости-Грузия".

Повысить обещано также выработку: за заполненную декларацию во время визита соцагент будет получать 10 лари вместо шести (три доллара вместо двух).

Ранее "Кавказский узел" также писал, что 18 декабря строители автобана "Восток-Запад" в Грузии объявили забастовку после того, как один из рабочих погиб в результате падения с высоты. 

Примечание:

"Мукомолы Озургети добились выполнения своих требований", "Строители тоннеля в Аджарии прекратили забастовку", "Педагоги в Тбилиси объявили забастовку после увольнения директора школы".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

17 января 2022, 08:05

  • Школы и детсады в Грузии возобновили работу

    На фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Грузии школы и детские сады возобновили учебный процесс, но власти страны предоставили родителям право перевода детей на дистанционный режим.

17 января 2022, 07:08

17 января 2022, 06:21

17 января 2022, 04:33

17 января 2022, 03:35

  • Зоозащитники сочли слишком мягким приговор за убийство бездомной собаки в Сочи

    Житель Сочи приговорен к шести месяцам ограничения передвижения по делу об убийстве битой бездомной собаки. Приговор слишком мягок, особенно если учитывать, что преступление было совершенно на глазах ребенка, считают зоозащитники. Они опасаются, что мягкий приговор будут вынесен по аналогичному делу о расстреле собаки в Дагомысе, но считают положительной тенденцией то, что в последние годы такие дела вообще доходят до суда.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи