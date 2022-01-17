Угроза забастовки вынудила власти Грузии поднять зарплаты соцработникам

17 января 2022, 05:30

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Соцработники в Грузии объявили о планах провести всеобщую забастовку. Минздрав сообщил, что с февраля всем соцработникам будет повышена зарплата.

Всеобщую забастовку соцработники в Грузии собирались провести сегодня, 17 января.

Работники социальной сферы недовольны уровнем зарплаты и условиями труда. На забастовке они планировали также потребовали изменить социальную политику, пишет "Грузия-онлайн".

Минздрав Грузии отреагировал на угрозы забастовки и пообещал повысить зарплату соцработников с февраля. По данным ведомства, фиксированная часть зарплаты соцработника будет повышена до 60%. То есть вместо 250 лари (около 80 долларов) зарплата составит 400 лари (130 долларов), а старший социальный агент будет получать 700 лари (228 долларов) вместо 550 лари (180 долларов), пишут "Новости-Грузия".

Повысить обещано также выработку: за заполненную декларацию во время визита соцагент будет получать 10 лари вместо шести (три доллара вместо двух).

Ранее "Кавказский узел" также писал, что 18 декабря строители автобана "Восток-Запад" в Грузии объявили забастовку после того, как один из рабочих погиб в результате падения с высоты.