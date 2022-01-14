Ограничения введены на автотрассах в Армении

14 января 2022, 10:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Движение машин по нескольким дорогам в Апаране, Сюникской и Вайоцдзорской областях ограничено из-за метели и обильного снегопада, сообщило МЧС Армении.

По данным ведомства, из-за непогоды ограничено движение по дороге от крепости Амберд в Арагацотнской области в сторону озера Кари до участка "Мегру сар" в Сюнике.

Также закрыт проезд для грузовиков по перевалу Варденяц, из-за метели ограничено движения на дорогах в Апаранской области. В Сюникской области и Вайоц Дзоре введены ограничения на трассах из-за обильного снегопада. "На трассах в Лори и Шираке – гололедица. На перевале Тигранашена в Арарате – метель", - привел сегодня Newsarmenia.am сообщение пресс-службы МЧС Армении.

"Кавказский узел" также писал, что 7 марта 2021 года власти ввели ограничения на проезд к крепости Амберд и озеру Кари-Лич в Арагацотнской области Армении из-за непогоды.