Дорога в Армении. Фото пресс-службы МЧС Армении http://www.mes.am/ru/roadsinarmenia/item/2022/01/11/0805/

14 января 2022, 10:59

Ограничения введены на автотрассах в Армении

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Движение машин по нескольким дорогам в Апаране, Сюникской и Вайоцдзорской областях ограничено из-за метели и обильного снегопада, сообщило МЧС Армении.

По данным ведомства, из-за непогоды ограничено движение по дороге от крепости Амберд в Арагацотнской области в сторону озера Кари до участка "Мегру сар" в Сюнике.

Также закрыт проезд для грузовиков по перевалу Варденяц, из-за метели ограничено движения на дорогах в Апаранской области. В Сюникской области и Вайоц Дзоре введены ограничения на трассах из-за обильного снегопада. "На трассах в Лори и Шираке – гололедица. На перевале Тигранашена в Арарате – метель", - привел сегодня Newsarmenia.am сообщение пресс-службы МЧС Армении.

"Кавказский узел" также писал, что 7 марта 2021 года власти ввели ограничения на проезд к крепости Амберд и озеру Кари-Лич в Арагацотнской области Армении из-за непогоды.

Примечание:

"185 большегрузов доехали до границы Армении после открытия "Верхнего Ларса", "Проезд большегрузов запрещен на участке Владикавказ-Верхний Ларс", "Военно-Грузинская дорога открыта".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

14 января 2022, 11:41

14 января 2022, 10:18

14 января 2022, 10:12

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