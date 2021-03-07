07 марта 2021, 12:00

Несколько участков трасс закрыты в Армении из-за непогоды

Проезд к крепости Амберд и Кари-Лич в Арагацотнской области сегодня запрещен, а движение через перевал Варденяц закрыто для грузовиков из-за непогоды, сообщило МЧС Армении. 

По данным спасателей на 09.30 по местному времени (08.30 мск), проезд через Варденяцский перевал для грузовиков с прицепом запрещен из-за метели.

Также закрыты автодороги, ведущие от высокогорной метеостанции "Амберд" к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона, сообщило сегодня МЧС Армении на своем сайте. Спасатели рекомендовали водителям передвигаться исключительно на зимних шинах.

Также заблокировано движение по участку Берд - Чамбарак, сообщил со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении "Спутник-Армения".

"Кавказский узел" также писал, что МЧС Армении 24 января информировало о закрытии трех автомобильных дорог, а на дороге Горис - Татев из-за метели были заблокированы свыше ста автомобилей. На следующий день трассу Горис - Татев в Сюникской области открыли, еще две дороги в Арагацотнской области оставались закрытыми в связи с непогодой. На перевале Варденяц было ограничено движение грузовиков.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Агараке, расположенном близ Амберда, слабый дождь, температура воздуха +13 градусов, скорость ветра три метра в секунду. Ночью осадков также не ожидается, температура опустится до +3 градусов, скорость ветра снизится до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Движение по трассе к армянской границе восстановлено в Грузии", "Закрыто движение через перевал Варденяц в Армении", "Оппозиция сочла протесты жителей Сюникской области провокацией властей".

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