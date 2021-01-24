Более 100 машин заблокированы на трассе в Армении

24 января 2021, 19:59

МЧС Армении информировало о закрытии трех автомобильных дорог. На дороге Горис-Татев скопилось свыше ста автомобилей, сообщило сегодня ведомство.

Дорога Горис-Татев закрыта в связи с сильной метелью, на ней скопилось более 100 автомобилей. Сотрудники экстренных служб ведут работы по очистке трассы, сообщило сегодня МЧС Армении.

В связи со сложными погодными условиями также запрещено движение по дорогам в Арагацотнской области, ведущие к крепости Амберд и Каменному озеру. Перевал Варденяц закрыт только для грузовых машин с прицепом. На дорогах Апаран-Арагац, а в Вайоц Дзоре и Шираке местами гололед, сообщил сегодня "Sputnik Армения".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Горисе без осадков, температура воздуха -11, скорость ветра 3 метра в секунду. 25 января осадков также не ожидается, температура поднимется до +2 градусов, скорость ветра не изменится. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе имеется возможность корректировать данные метеорологов, что позволит получить более точные прогнозы. Кроме того, сервис доступен и в легкой версии.

"Кавказский узел" писал, что сегодня после расчистки дороги в Грузии были сняты ограничения на проезд грузовых машин по Военно-Грузинской дороге.