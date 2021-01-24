Проезд через "Верхний Ларс" открыт для всех машин

24 января 2021, 08:28

Ограничения на проезд грузовых машин по Военно-Грузинской дороге сняты после расчистки дороги в Грузии, сообщило Главное управление МЧС по Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", из-за ухудшения погоды в ночь на 23 января проезд через КПП "Верхний Ларс" был закрыт для всех автомобилей.

Передвижение по Военно-Грузинской дороге разрешено сегодня с 01.45 мск для всех машин, сообщило Главное управление МЧС по Северной Осетии на своем сайте. Решение принято в связи с расчисткой дороги в Грузии, отметило ведомство.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", к 08.00 мск сегодня на выезде в Россию из Грузии наблюдается скопление большегрузов. В противоположном направлении в очереди на проезд стоит четыре грузовика. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, следует из информации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога – единственная, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда без осадков, температура воздуха составит -9 градусов, скорость ветра - один метр в секунду. В ночь на 25 января также будет ясно, температура понизится до -14 градусов, ветер утихнет. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.