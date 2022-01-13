Казбек Коков. Фото: Kremlin.ru https://ru.wikipedia.org

13 января 2022, 17:43

Коков сообщил о первом "омикроне" в Кабардино-Балкарии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Первый случай заражения коронавирусом штамма "омикрон" предварительно установлен в Кабардино-Балкарии, в случае распространения этого штамма прогнозируется до 500 заражений в сутки, сообщил сегодня глава республики Казбек Коков. 

Как писал "Кавказский узел",  21 декабря  2021 года глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков своим указом смягчил ряд профилактических мер. Однако 12 января он заявил, что систему здравоохранения Кабардино-Балкарии нужно готовить к увеличению числа пациентов с коронавирусом. Пользователи Instagram предположили, что власти готовятся вновь ужесточить ограничения и  назвали непоследовательными антиковидные меры в Кабардино-Балкарии.

Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Кабардино-Балкарии, сообщил сегодня глава республики Казбек Коков. "Есть один случай, он еще не подтвержден. Все анализы направлены на исследование, но пока точного подтверждения нет", -  заявил он на своей странице в Instagram. По его словам, результаты анализов будут получены 14 января.

"На сегодня сохраняется положительная динамика по снижению заболеваемости в республике. Вместе с тем, мы должны быть готовы к новому вызову. С учетом мнений специалистов, которые высказаны и на федеральном уровне, "омикрон" имеет свойство более быстрого распространения, то есть заболеваемость будет намного выше. С учетом их оценки, по нашей республике можем предполагать и должны быть готовы к тому, что это  будет  до 500 человек в день", - сообщил Коков.

В госпиталях Кабардино-Балкарии развернуто 710 коек для лечения пациентов с коронавирусом, проинформировал глава республики. Он добавил, что при необходимости региональные власти намерены мобилизовать студентов-медиков, в том числе аспирантов и ординаторов, для оказания медпомощи на дому.

За последние сутки в Кабардино-Балкарии выявлено 82 случая заражения коронавирусом, с начала пандемии – 43 089. За сутки умерло четыре пациента, всего – 1509, следует из сегодняшней информации на сайте Стопкоронавирус. рф. 

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ", а материалы о введении системы QR-кодов и его последствиях – на странице "QR-коды и вакцинация на Кавказе".

Примечание:

"Регионы Северного Кавказа определились с правилами заселения в отели на праздники", "Туристы призвали улучшить условия на курорте "Эльбрус"", "Оперштаб констатировал ухудшение ситуации с COVID-19 в пяти регионах юга России".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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