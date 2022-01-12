Пользователи соцсети назвали непоследовательными антиковидные меры в Кабардино-Балкарии

12 января 2022, 19:42

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Систему здравоохранения Кабардино-Балкарии нужно готовить к увеличению числа пациентов с коронавирусом, заявил после новогодних праздников глава республики. Власти сняли ряд ограничений перед праздниками, чтоб дать бизнесу заработать, а теперь вновь готовят жителей к ухудшению ситуации, указали пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", жители Кабардино-Балкарии поддержали письмо инициативной группы против принудительной вакцинации, введения QR-кодов и других ограничений в связи с коронавирусом. Подобные решения должны приниматься после широкого общественного обсуждения, указали они. 21 декабря глава Кабардино-Бакарии Казбек Коков своим указом смягчил ряд профилактических мер.

Согласно указу от 21 декабря 2021 года, в Кабардино-Балкарии были сняты ограничение на проведение мероприятий в заведения общепита и запрет на работу развлекательных и танцевальных зон. В заведениях общепита, которые оказывают услуги на открытом воздухе, дистанционно и на вынос, на канатных дорогах отменено требование QR-кодов или результатов ПЦР теста. Также сняты ограничения на число участник ов церемонии заключения брака однако у всех гостей должен быть QR-код или отрицательный ПЦР-тест. Этим же указом срок действия ПЦР-тестов сокращен с 72 до 48 часов, говорится в указе, опубликованном на сайте главы Кабардино-Балкарии.

В связи с появлением "штамма "омикрон" значительно возрастет нагрузка на систему здравоохранения, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. "Несмотря на то, что так называемый "омикрон" переносится легче, распространяется он быстрее и более заразен. Поэтому, помимо увеличения количества пациентов в стационаре, ожидаем значительного роста нагрузки на амбулаторное звено системы здравоохранения", – написал он на своей странице в Instagram поздно вечером 11 января.

Глава республики отчитался о мерах по подготовке к росту числа пациентов с коронавирусом.

"Поручил правительству Кабардино-Балкарии обеспечить готовность медучреждений республики к возможному увеличению нагрузки, а также резерв персонала для госпиталей и амбулаторий. Кроме того, дал поручение проработать вопрос выделения в случае необходимости дополнительных средств для лекарственного обеспечения пациентов, находящихся на амбулаторном лечении", – сообщил Коков.

На странице главы республики в соцсети Instagram, насчитывающей 246 тысяч подписчиков, на 19.10 мск публикация набрала 809 отметок "нравится" и 17 комментариев, однако отображаются лишь восемь из них, авторы которых оставили под сообщением только графические одобрительные смайлики.

Сообщение о планируемом усилении нагрузки на медучреждения опубликовано сегодня паблик "Патриот КБР", насчитывающем 369 тысяч подписчиков. За два часа с момента публикации, к 19.10 мск она набрала 1032 отметки "нравится" и 156 комментариев.

Пользователи Instagram предположили, что власти республики таким образом готовят жителей к новому ужесточению ограничений. "Ну вот, праздники прошли, можно опять о ограничениях вспомнить..." – прокомментировал пользователь taaa.vedm_0507. "Праздничную прибыль отбили можно опять вводить ограничения", отметила elenal_9390. "В праздники вирус спал. Просто люди должны быть здоровыми,без стрессов, без переживаний. Людей надо лечить вовремя, как положено. Два года, кроме вируса, ничего не слышим. Надоело всё. Ну не надо так нагнетать обстановку", – сыронизировал dzhon5076. "Скоро начнут вводить новые ограничения, QR-коды, отменят массовые мероприятия, пока всё это закончится", – спрогнозировал rashidkekkezov.

Некоторые пользователи отметили что слова о повышении готовности расходятся с действиями по закрытию больниц. "Говорят одно, делают другое. В сельских амбулаториях убрали дневной стационар. Везде сокращения. Какая подготовка?" – указала neliashamurzaeva. "Бедное амбулаторное звено. В поликлиниках врачи и так с утра до вечера работают, с новым омикроном придется там ночевать", – добавила kate_kate_flam.

За последние сутки в Кабардино-Балкарии выявлено 82 случая заражения коронавирусом, с начала пандемии – 43 007. За сутки умерло пять пациентов, всего – 1504, следует из информации на сайте стопкоронавирус. рф.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ", а материалы о введении системы QR-кодов и его последствиях – на странице "QR-коды и вакцинация на Кавказе".