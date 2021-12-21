Туристы в Приэльбрусье. КБР. Фото: ГК ЭЛЬБРУС АЗАУ https://prielbrusie-ski.ru/ropeways-slopes/elbrus-azau/

21 декабря 2021, 20:30

QR-коды потребуются туристам на курортах Северного Кавказа

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Для заселения в отели и санатории Северного Кавказа необходимы  QR-коды о вакцинации или ПЦР-тесты. На канатных дорогах Карачаево-Черкесии пока не требуют предъявлять QR-код, а власти Кабардино-Балкарии  в преддверии новогодних праздников отменили это требование.

Как писал "Кавказский узел", гостиницы всех регионов Северного Кавказа во время новогодних праздников будут заселять туристов только при предъявлении QR-кода о вакцинации от коронавируса, справки о перенесенном заболевании либо медотвода.

На Северном Кавказе действует обширный горнолыжный туристический кластер, а в Ставропольском крае находится крупный бальнеологический комплекс - в список городов-курортов Кавказских Минеральных Вод входят Железноводск, Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки. Для тех, кто решил посетить кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

Власти Кабардино-Балкарии отменили требование QR-кодов на канатных дорогах

В Кабардино-Балкарии при заселении в санатории Нальчика, отели Приэльбрусья и другие объекты туристической сферы требуется предъявить действующий QR-код либо ПЦР-тест со сроком давности не более 48 часов, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" представители туристической сферы

"С 27 октября в соответствии с указом Главы Кабардино-Балкарии, при заселении в санатории Нальчика необходимо предъявить QR-код, либо сертификат о вакцинации, либо ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до прибытия в санатории", - сообщила сотрудница курорта "Нальчик".

Представитель АО "Курорт "Нальчик"" отметила, что санатории, которые относятся к ведомству, завершили сезон, и до конца января не будут работать. Это санатории "Горный родник", "Грушевая роща", "Маяк" и другие.

В частном санатории "Голубые ели" в Нальчике также подтвердили требование наличия QR-кода.

На курорте "Эльбрус" QR-код требуется для заселения во все гостиницы Приэльбрусья, сообщили в управлении курорта.

Сегодня глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ, отменяющий требования о предъявлении QR-кодов о проведенной вакцинации от COVID-19 или ПЦР-тестов поездке на канатных дорогах, сообщила пресс-служба главы Кабардино-Балкарии. "Из числа объектов, посещение которых требует предъявления QR-кода или действующего ПЦР-теста исключены пассажирские канатные дороги", - говорится в сообщении.

Право на заселение в гостиницу, либо санаторий дает QR-код о вакцинации, подлинник справки с отрицательным результатом теста, выданной не ранее чем за 72 часа до дня посещения объект или справку о том, что человек не более шести месяцев назад переболел коронавирусом, говорится в указе главы Кабардино-Балкарии от 27 октября. 

При заселении в отели QR-код не требуется для детей младше 18 лет, прибывших на курорт в сопровождении родителя, иного законного представителя, предъявившего один из указанных документов.

Туристам в Чечне потребуются QR-коды

В Чечне с 11 октября для заселения в отели и гостиницы туристу необходимо иметь либо QR-код о вакцинации, либо QR-код о перенесенном заболевании или ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до заселения, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Аналогичные требования вводятся для посещения кафе и ресторанов, бассейнов, театров, SPA, фитнес-клубов, участия в экскурсии, отметил представитель организации

Гости, прибывающие в республику при размещении в гостиничные комплексы (хосписы, отели, хостел и др.) должны предъявлять QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против СOVID-19 или справку о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании. В случае отсутствия вышеуказанных документов необходимо предъявить результат исследования на СOVID-19 ПЦР-методом, пояснило 15 октября Минтуризма Чечни на своей странице в Instagram.⁣⁣⠀

В Северной Осетии для заселения в санатории и отели необходимы QR-коды

Для всех мест размещения, в том числе и для санаториев, существуют дни и те же требования, установленные Роспотребнадзором. Это наличие ПЦР-теста либо QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации, рассказал председатель комитета по туризму Северной Осетии Заурбек Кодзае.

В Северной Осетии предъявление QR-кодов при заселении в гостиницы стало необходимо с 26 октября. Также допускается предъявление справки об отрицательном ПЦР-тесте или медицинского документа о перенесенном заболевании

Власти Ставрополья не могут контролировать наличие QR-кодов при заселении в частный сектор

В Ставропольском крае для заселения в отели либо санатории или пансионаты с 8 декабря отдыхающему необходимо иметь при себе QR-код вакцинированного в виде распечатанного сертификата или цифрового кода из приложения Госуслуги, либо цифровой QR-код переболевшего, либо отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за 48 часов до заселения, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в администрации края. Отсрочка применения правил до 22 декабря у санаториев и пансионатов, добавил собеседник.

Отличий в требованиях между отелями и другими типами размещения нет, однако для санаториев и пансионатов до 22 декабря действует отсрочка применения правил, уведомили в администрации.

Аналогичные требования вводятся для посещения музеев, театров, кафе и ресторанов, бассейнов, SPA, фитнес-клубов. Для посещения и проведения экскурсии ограничений нет. Введен запрет на проведение массовых мероприятий, рассказал представитель администрации.

Требования введены постановлением краевого главы Владимира Владимирова от 7 декабря о внесении изменений в губернаторское постановление №119 от 26 марта 2020 года "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Cтавропольского края", указали в администрации. 

Власти Ставрополья не в силах проконтролировать наплыв и заселение туристов в частный сектор – достаточно серьезная часть отдыхающих предпочитает отдых в домах и квартирах, арендованных напрямую у собственников, рассказал представитель администрации края. Арендодатели не будут спрашивать у постояльцев QR-коды, уверен собеседник.

"Это никак не регулируется. Для этого нужны люди и сила, а их нет. Нет понимания, как организовать контроль за частниками. Ну, не нанимать же казаков, которые будут ходить по квартирам и смотреть, кто там живет", - сказал он.

Действительно, рядовой турист, отдыхающий на Ставрополье, предпочтет частный сектор, где у него не будут проверять QR-код, гостинице или тем более пансионату, констатировала Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Во всех решениях, касающихся введения QR-кодов в регионах, где туризм - одна из ключевых отраслей, сложно проследить логику, особенно если речь идет о регионах, где велика доля частного сектора. Собственно, QR-коды вводятся для предотвращения заражения и сохранения здоровья в первую очередь для местного населения, а не приезжих. С другой стороны, нет контроля частного сектора. У наших граждан есть возможность поехать на любимый курорт и остановиться там, откуда не будет поступлений в бюджет", - рассказала Ломидзе.

В АТОР считают, что из-за введения QR-кодов поток туристов в Ставропольский край все же уменьшится.

Для поездки на канатной дороге в Карачаево-Черкесии QR-коды пока не нужны

Во все отели Домбая для заселения людям старше 18 лет нужен либо ПЦР-тест, либо QR-код, сообщила сотрудница сайта бронирования отелей Домбай.ру.

Нужно ли будет туристу, который приехал с результатами ПЦР-теста, обновлять его, она затруднилась сказать. "Из отеля, конечно, не выгонят. Но поговаривают, что на канатных дорогах будут требовать. И туристам, приехавшим для занятий горнолыжным спортом, нужно будет обновлять ПЦР-тест каждые два дня. Но сейчас на канатках QR-код или результат ПЦР-теста не спрашивают", - сообщила менеджер сайта бронирования.

Для заселения необходимо иметь сертификат о вакцинации от коронавируса, либо сертификат о перенесённом заболевании, либо медицинский документ с подтверждением актуального ПЦР-теста, рассказали в отеле "Вертикаль" на Архызе. "Хотя результат ПЦР-теста сейчас действует 48 часов, но, так как он нужен для заселения, то если даже турист будет жить большее количество дней, его не надо обновлять", - пояснила менеджер отеля "Вертикаль".

По её словам, имеется небольшая разница между заселением в отели или в санатории. "Чтобы заселиться в санаторий, нужна обязательно также курортно-санаторная карта. Кроме того, требуют в санаториях и справку об эпидокружении", - пояснила менеджер.

Заселение проводится по QR-кодам и ПЦР-тестам, подтвердили в отеле "Эдельвейс" в Черкесске.

"У нас распоряжение заселять по QR-коду и после мы не проверяем его у живущих. Но для того, чтобы посещать общественные места в городе он, вероятно, понадобится", - уточнила менеджер отеля "Эдельвейс".

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". Новости о введении системы QR-кодов и его последствиях на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "QR-коды и вакцинация на Кавказе".

Примечание:

"Курорт "Эльбрус" закрыл канатные дороги", "Альпинисты рассказали подробности происшествия на Эльбрусе", "Спасатели эвакуировали туристку с гор Кабардино-Балкарии".

Автор: Людмила Маратова, Олег Краснов, Нахим Шеломанов, Эмма Марзоева источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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