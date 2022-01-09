Задержаны участники декабрьских беспорядков в Сухуме

09 января 2022, 00:16

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Четверо участников массовых беспорядков, произошедших у стен парламента Абхазии 21 декабря, задержаны, сообщила Генпрокуратура Абхазии. Силовики планируют задержать несколько десятков человек, утверждает со ссылкой на источник "Нужная газета".

Как писал "Кавказский узел", оппозиция в Сухуме вышла 21 декабря на митинг с требованием отставки президента Аслана Бжании. Социально-экономическая и политическая ситуация в республике на фоне пандемии ухудшилась, заявили участники акции. Аслан Бжания отказался выйти к протестующим, после этого участники митинга от здания абхазского драмтеатра в Сухуме, где проходил митинг оппозиции, переместились к администрации президента и предприняли попытку штурма здания парламента. Силовики применили дымовые шашки. ОМОН и военные попытались разогнать участников акции, после чего в толпе произошли потасовки. Участникам митинга удалось добиться встречи своих лидеров с президентом Абхазии. После переговоров участники митинга разошлись, а абхазская оппозиция решила отложить требование об отставке президента. Оппозиция подождет исполнения Асланом Бжания обещаний по кадровым перестановкам и по их итогам примет решение о дальнейших действиях, заявили представители оппозиции.

Прокуратура Сухума в ходе расследования уголовного дела задержала четверых участников массовых беспорядков, произошедших у стен парламента Абхазии во время митинга 21 декабря, сообщила 8 января на своем сайте Генеральная прокуратура Абхазии.

Дело расследуется по статьям об организации массовых беспорядков, участии в них и о применении насилия к представителям власти (части 1 и 2 статьи 206, часть 1 статьи 320 УК Абхазии), информировало ведомство.

Согласно частям 1 и 2 статьи 206 УК Абхазии, организация массовых беспорядков наказывается лишением свободы на срок до десяти лет, а участие в них - на срок до восьми лет. По части 1 статьи 320 УК Абхазия за применение либо угрозу применения насилия в отношении представителя власти грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

"СГБ Республики Абхазия совместно с МВД Республики Абхазия продолжают оперативно-разыскные мероприятия в отношении иных лиц, причастных к совершению преступления", - сказано в сообщении прокуратуры.

По данным издания "Нужная газета", задержаны не четверо, а пятеро участников акции протеста. "Рамазан Джопуа, Чыча Инапшба, Беслан Цвижба, Мишелия и Аслан Тания задержаны вечером 8 января. Они обвиняются в попытке государственного переворота", - написало в тот же день издание.

Силовики, по сведениям газеты, планируют задержать еще около 50 участников акции протеста 21 декабря. При этом территория зданий МВД и СГБ взята под усиленную охрану, так как правоохранительные органы опасаются реакции на свои действия, утверждает источник.