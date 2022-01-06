06 января 2022, 00:54

Жители Очамчырского района остались без света после аварии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Две подстанции обесточены в Очамчырском районе Абхазии из-за аварии на высоковольтной линии, сообщила компания "Черноморэнерго".

Как писал "Кавказский узел", жители Абхазии регулярно сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии. Так, 2 января три подстанции в Гудаутском районе оказались обесточенными после аварии на высоковольтной линии ВЛ-110 "Мысра". В тот же день последствия аварии были устранены.

"Вышла из строя ВЛ  (высоковольтная линия) -35 кВ Мыку. Без подачи электроэнергии остались ПС (подстанция) Мыку и РС (распределительная станция) Куачара", написал сегодня РУП "Черноморэнерго" на своей странице в Facebook.

Скриншот сообщения на странице РУП "Черноморэнерго" в Facebook. https://www.facebook.com/chernomorenergo/

Для обнаружения места аварии выехала Аварийная бригада, однако к ремонту энергетики смогут приступить только с наступлением светлого времени суток, отмечается в сообщении.

Энергетики связывают проблемы перегрузки электросетей в Абхазии с массовой установкой оборудования для майнинга, сообщил ранее гендиректор "Черноморэнерго" Михаил Логуа. При этом данные, опубликованные компанией, об этом однозначно судить не позволяют, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

"Кавказский узел" также писал, что компания "Черноморэнерго" ввела в Сухуме часовые ограничения на подачу электроэнергии в связи с высокими нагрузками на подстанции. 

Примечание:

"Электроснабжение в Абхазии восстановлено", "Энергетики отчитались о восстановительных работах на подстанции в Абхазии", "Электроснабжение в Абхазии восстановлено после перетока из России".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

06 января 2022, 02:15

05 января 2022, 23:54

05 января 2022, 23:17

05 января 2022, 22:52

05 января 2022, 21:54

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи