Жители Очамчырского района остались без света после аварии

06 января 2022, 00:54

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Две подстанции обесточены в Очамчырском районе Абхазии из-за аварии на высоковольтной линии, сообщила компания "Черноморэнерго".

Как писал "Кавказский узел", жители Абхазии регулярно сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии. Так, 2 января три подстанции в Гудаутском районе оказались обесточенными после аварии на высоковольтной линии ВЛ-110 "Мысра". В тот же день последствия аварии были устранены.

"Вышла из строя ВЛ (высоковольтная линия) -35 кВ Мыку. Без подачи электроэнергии остались ПС (подстанция) Мыку и РС (распределительная станция) Куачара", написал сегодня РУП "Черноморэнерго" на своей странице в Facebook.

Для обнаружения места аварии выехала Аварийная бригада, однако к ремонту энергетики смогут приступить только с наступлением светлого времени суток, отмечается в сообщении.

Энергетики связывают проблемы перегрузки электросетей в Абхазии с массовой установкой оборудования для майнинга, сообщил ранее гендиректор "Черноморэнерго" Михаил Логуа. При этом данные, опубликованные компанией, об этом однозначно судить не позволяют, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

"Кавказский узел" также писал, что компания "Черноморэнерго" ввела в Сухуме часовые ограничения на подачу электроэнергии в связи с высокими нагрузками на подстанции.