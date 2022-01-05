05 января 2022, 07:20

Семь трасс закрыты в Грузии из-за непогоды

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Из-за обильного снегопада и угрозы схода селя и лавин, в Грузии закрыт ряд автомобильных дорог, в том числе автотрассы Тбилиси – Леселидзе и Зугдиди – Ласдили, сообщили власти.

По данным Департамента автодорог Грузии, из-за сильного снегопада ограничено движение грузовиков на участке с 39-го по 158-й километры  трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Также из-за угрозы схода лавин запрещено движение всех видов транспорта на дороге Кутаиси-Ткибули-Амбролаури.

Из-за снегопада закрыта для автобусов и грузовиков дорога Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили. Также из-за угрозы схода селя на трассе Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили (участок с 30-го по 186-й километры) запрещено движение автобусов и легковых грузовых машин, за исключением внедорожников. Аналогичные ограничения введены на участке с 18-го по 108-й километры на трассе Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони, сообщил в ночь на 5 января на своем сайте Департамент автодорог Грузии.

Кроме того из-за метели и плохой видимости закрыт для всех машин участок с 94-го по 110 километры дороги Кода-Парцхиси Манглиси-Цалка-Ниноцминда. Также из-за обильного снегопада ограничено движения на автотрассе Батуми-Ахалцихе (участок с 86-го по 106-й километры), информировало ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что 3 января на Военно-Грузинской дороге были введены ограничения для грузовиков из-за непогоды. 4 января ограничения были сняты.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Тбилиси переменная облачность при температуре воздуха +6 градусов, скорость ветра – 4 метра в секунду. В ночь на 6 января ожидается облачная погода, температура воздуха понизится до 0 градусов, а скорость ветра – до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Ограничения введены на двух автотрассах в Грузии", "Военно-Грузинская дорога открыта для автобусов и легковых машин", "Ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге сняты".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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