Ограничения введены на двух автотрассах в Грузии

02 января 2022, 12:27

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Движение машин с прицепами и полуприцепами запрещено по перевалу Накерала и по трассе Сачхере - Они в связи с сильным снегопадом, сообщил Департамент автодорог Грузии.

На участке 39-62 км (перевал Накерала) автодороги внутригосударственного значения Кутаиси – Ткибули - Амбролаури запрещено движение прицепного и полуприцепного транспорта из-за интенсивного снегопада, сообщил Департамент дорог Грузии. Движение остальных машин не ограничено, пишет сегодня "ИнтерпрессНьюс".

Аналогичные ограничения введены на автодороге Сачхере – Они, сообщает "Грузия Online".

Перевал Накерала начинается около города Ткибули в Имерети и заканчивается у Рачинского хребта вблизи водохранилища Шаори. Высота перевала - 1218 метров, информирует сайт Delica Tours Georgia.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Ткибули сильные осадки в виде снега и дождя при температуре воздуха 0 градусов, скорость ветра 5 метров в секунду. В ночь на 3 января ожидаются умеренные осадки, температура воздуха повысится до +1 градуса, ветер стихнет до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.