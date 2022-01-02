02 января 2022, 12:27

Ограничения введены на двух автотрассах в Грузии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Движение машин с прицепами и полуприцепами запрещено по перевалу Накерала и по трассе Сачхере - Они в связи с сильным снегопадом, сообщил Департамент автодорог Грузии.

На участке 39-62 км (перевал Накерала) автодороги внутригосударственного значения Кутаиси – Ткибули - Амбролаури запрещено движение прицепного и полуприцепного транспорта из-за интенсивного снегопада, сообщил Департамент дорог Грузии. Движение остальных машин не ограничено, пишет сегодня "ИнтерпрессНьюс".

Аналогичные ограничения введены на автодороге Сачхере – Они, сообщает "Грузия Online".

Перевал Накерала начинается около города Ткибули в Имерети и заканчивается у Рачинского хребта вблизи водохранилища Шаори. Высота перевала - 1218 метров, информирует сайт Delica Tours Georgia.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Ткибули сильные осадки в виде снега и дождя при температуре воздуха 0 градусов, скорость ветра 5 метров в секунду. В ночь на 3 января ожидаются умеренные осадки, температура воздуха повысится до +1 градуса, ветер стихнет до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и  Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"1,5 тысячи фур скопились в очереди на Военно-Грузинской дороге", "Участок дороги в Сванетии закрыт из-за лавиноопасности", "Ограничено движение на перевале Накерала в Грузии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

02 января 2022, 11:29

02 января 2022, 10:44

02 января 2022, 09:36

02 января 2022, 08:35

02 января 2022, 07:35

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи