КПП "Верхний Ларс". Фото пресс-службы ГУ МЧС по Северной Осетии. https://15.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4414151

19 марта 2021, 21:25

Ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге сняты

После расчистки дороги в Грузии проезд через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" разрешен для всех машин, сообщило Главное управление МЧС по Северной Осетии. Жители Назрановского района Ингушетии организовали горячее питание и обогрев для водителей фур, скопившихся на трассе "Кавказ" из-за ограничений.

Как писал "Кавказский узел", с 16 марта движение всех машин через КПП "Верхний Ларс" было запрещено в связи с ухудшением погоды в Грузии, к  вечеру следующего дня на пункте пропуска скопилась очередь из не менее 460 грузовиков. Спасатели развернули для водителей специальный пункт, в котором они могли сходить в душ, отогреться и зарядить сотовые телефоны. С 12.00 мск сегодня ограничения на проезд машин по Военно-Грузинской дороге были сняты для легковых машин и автобусов, а для большегрузов запрет сохранялся.

С 19.30 мск сегодня движение для всех машин на участке Владикавказ-Ларс в направлении на выезд из России разрешено, сообщило сегодня Главное управление МЧС по Северной Осетии на своем сайте.  Ограничения сняты в связи с расчисткой дорожного полотна в Грузии, пояснили спасатели.

Количество грузовых машин, скопившихся на трассе "Кавказ" из-за введенных ограничений превысило 2000, привел слова сотрудника УГИБДД по Ингушетии "Интерфакс-Юг".  По словам сотрудника ведомства, жители ингушских сел, расположенных вдоль федеральной трассы "Кавказ" в Назрановском районе, организовали для водителей временные пункты обогрева и приема пищи.  Они подвезли продукты первой необходимости, минеральную воду, сварили мясо в больших котлах, приготовила чай со сладостями, отметил он.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" по состоянию на 20.30 мск сегодня, на въезде в Россию из Грузии дорога свободна, на контрольно-пропускном пункте видны две фуры. На выезде из России в Грузию видна большая очередь из грузовиков, конца ей не видно из-за поворота дороги.  Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле,  собраны в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" "Кавказского узла" .

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 20 марта в грузинском селе Степанцминда без осадков, температура воздуха -12 градусов, ветер скоростью два метра в секунду. Днем 20 марта ожидается снег, температура повысится до -8, скорость ветра останется прежней.  Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Около 400 грузовиков скопились на "Верхнем Ларсе", "Транскам открыт для движения транспорта", "Трасса в Грузии перекрыта из-за оползня".

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