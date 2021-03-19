Ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге сняты

19 марта 2021, 21:25

После расчистки дороги в Грузии проезд через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" разрешен для всех машин, сообщило Главное управление МЧС по Северной Осетии. Жители Назрановского района Ингушетии организовали горячее питание и обогрев для водителей фур, скопившихся на трассе "Кавказ" из-за ограничений.

Как писал "Кавказский узел", с 16 марта движение всех машин через КПП "Верхний Ларс" было запрещено в связи с ухудшением погоды в Грузии, к вечеру следующего дня на пункте пропуска скопилась очередь из не менее 460 грузовиков. Спасатели развернули для водителей специальный пункт, в котором они могли сходить в душ, отогреться и зарядить сотовые телефоны. С 12.00 мск сегодня ограничения на проезд машин по Военно-Грузинской дороге были сняты для легковых машин и автобусов, а для большегрузов запрет сохранялся.

С 19.30 мск сегодня движение для всех машин на участке Владикавказ-Ларс в направлении на выезд из России разрешено, сообщило сегодня Главное управление МЧС по Северной Осетии на своем сайте. Ограничения сняты в связи с расчисткой дорожного полотна в Грузии, пояснили спасатели.

Количество грузовых машин, скопившихся на трассе "Кавказ" из-за введенных ограничений превысило 2000, привел слова сотрудника УГИБДД по Ингушетии "Интерфакс-Юг". По словам сотрудника ведомства, жители ингушских сел, расположенных вдоль федеральной трассы "Кавказ" в Назрановском районе, организовали для водителей временные пункты обогрева и приема пищи. Они подвезли продукты первой необходимости, минеральную воду, сварили мясо в больших котлах, приготовила чай со сладостями, отметил он.