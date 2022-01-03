Грузовики возле пункта пропуска "Верхний Ларс". Фото: МЧС России по Республике Осетия-Алания https://15.mchs.gov.ru/

03 января 2022, 15:55

Пункт обогрева открыт на "Верхнем Ларсе" для водителей фур

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Открытия выезда из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге ожидают водители 340 большегрузов, для них около пункта пропуска "Верхний Ларс" развернут пункт обогрева, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", выезд большегрузных машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге запрещен с 17.20 мск 2 января. Ограничение связано с ухудшением погоды в Грузии, пояснило североосетинское управление МЧС.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Открытия Военно-Грузинской дороги ожидают в Северной Осетии водители 340 большегрузных машин. Сотрудники МЧС организовали для водителей пункт обогрева около пропускного пункта "Верхний Ларс", сообщила сегодня в 14.19 мск пресс-служба министерства.

"Развернут пункт обогрева, где они могут погреться, выпить чай и зарядить мобильные устройства", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте МЧС России.

Также около пункта пропуска работают психологи местного управления МЧС и дежурят сотрудники ГИБДД. "Проводится информирование водителей о ситуации, складывающейся на Военно-Грузинской дороге", - говорится в публикации.

Североосетинское управление МЧС, по состоянию на 15.54 мск, не сообщило на своем сайте об изменениях в режиме движения по Военно-Грузинской дороге.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня во Владикавказе переменная облачность без осадков при температуре воздуха -3 градуса, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 4 января ожидаются умеренные осадки, температура воздуха понизится до -4 градусов, ветер усилится до 4 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Примечание:

"Ограничения введены на двух автотрассах в Грузии", "Военно-Грузинская дорога открыта для автобусов и легковых машин", "Ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге сняты".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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