Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовых машин

02 января 2022, 18:53

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Ограничения на выезд из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге введены в связи с ухудшением погоды в Грузии.

Как писал "Кавказский узел", выезд из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге был запрещен 19 декабря 2021 года из-за ухудшения погоды в Грузии. Утром 25 декабря проезд по дороге был разрешен для легковых машин и автобусов, запрет на проезд большегрузных машин остался в силе и был снят 27 декабря.

К 1 января на выезде из России в Грузию и Армению скопились около 1,5 тысячи фур и легковых машин, сообщил в тот же день атташе по таможенным вопросам при посольстве Армении в России Арам Тананян. По его мнению, это произошло из-за того, что дорога была закрыта долгое время, а ежедневно к границе подъезжали новые машины.

Движение большегрузных машин на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из России запрещено с 17.20 мск до особого распоряжения, сообщила сегодня пресс-служба управления МЧС по Северной Осетии.

Ведомство объяснило ограничение ухудшением погоды в Грузии, "невозможностью обеспечения безопасного проезда" и рекомендациями пограничной полиции Грузии.

В Грузии из-за снегопада сегодня были введены ограничения на движение по перевалу Накерала и по трассе Сачхере - Они. Там запрещен проезд машин с прицепами и полуприцепами.

"Управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении", - подчеркивается в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", к 18.50 мск на въезде в Россию из Грузии дорога свободна, а на выезде в сторону Грузии выстроилась очередь из большегрузных машин. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, уточняется в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда снегопад при температуре воздуха -10 градусов, скорость ветра 1 метр в секунду. В ночь на 3 января осадки прекратятся, температура воздуха понизится до -18 градусов, ветер усилится до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, собраны в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".