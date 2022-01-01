Военно-Грузинская дорога. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла"

01 января 2022, 16:09

1,5 тысячи фур скопились в очереди на Военно-Грузинской дороге

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В очереди на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии скопились свыше полутора тысяч транспортных средств, в том числе и армянские фуры, сообщил атташе по таможенным вопросам при посольстве Армении в России Арам Тананян. Он связал это с тем, что дорога ранее была закрыта.

Как писал "Кавказский узел", 19 декабря выезд всех машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге был запрещен из-за ухудшения погоды в Грузии. Утром 25 декабря проезд по дороге был разрешен для легковых машин и автобусов. Проезд был открыт без ограничений 27 декабря.

"Уже пять дней, как дорога открыта. Разрешено движение всех типов транспортных средств из России в Грузию через МАПП "Верхний Ларс", – сказал Арам Тананян.

Однако, по его словам, из-за того, что дорога из Грузии в Россию была закрыта долгое время, на границе скопилось большое число транспортных средств – фур и легковых автомобилей. Ситуация усугубляется, поскольку ежедневно к границе подъезжают все новые машины, пишет со ссылкой на Тананяна "Sputnik-Армения".

Как отметил армянский дипломат, таможенники работают в усиленном режиме и делают все, чтобы разгрузить очередь. Ежедневно через МАПП пропускают от 500 до 600 машин. Он пояснил, что на участке Гудаури-Коби сохраняется опасность схода лавины в дневные часы, поэтому движение в основном обеспечивается вечером и в ночное время.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", к 16.00 мск на въезде в Россию из Грузии свободна, на пункте пропуска видно две фуры. На выезде из России видно скопление грузовиков, легковые машины и автобус видны и на самом КПП. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, собраны в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Примечание:

"Транскам открыт для движения транспорта", "Ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге сняты", "Трасса в Грузии перекрыта из-за оползня".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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