Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин

27 декабря 2021, 12:55

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Сняты ограничения на выезд грузовых машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 19 декабря выезд всех машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге был запрещен из-за ухудшения погоды в Грузии. Утром 25 декабря проезд по дороге был разрешен для легковых машин и автобусов, ограничения на проезд большегрузных машин остались в силе.

Движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге разрешено с 11.30 мск 27 декабря, сообщила пресс-служба управления МЧС по Северной Осетии.

Ограничения сняты "в связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии" и с учетом рекомендаций пограничной полиции этой страны, отмечается в сообщении, размещенном на сайте управления.

Из-за того, что выезд через КПП "Верхний Ларс" был запрещен для фур, на дорогах Северной Осетии к утру 27 декабря скопилось более 2,1 тысячи грузовых машин, сообщил на аппаратном совещании вице-премьер республики Ирбек Томаев. "На дорогах республики образовалось скопление грузового транспорта порядка 2120 единиц", - привел в 10.40 мск его слова "Интерфакс-Юг".

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, собраны в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".