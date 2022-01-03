Ускоренная постройка дома для жертв взрыва в Элисте вызвала вопросы к властям

03 января 2022, 10:47

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Власти выполнили обещание построить за полгода девятиэтажку для жильцов поврежденного при взрыве газа дома в Элисте, отчитались мэрия и глава республики. Ускоренное строительство многоквартирного дома сказалось на его качестве, предположили пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", в конце июня 2021 года стало известно, что стройкомпания приступила к возведению девятиэтажного дома для жильцов поврежденного при взрыве газа дома в Элисте. Строители планировали завершить работы к концу года.

Контракт по итогам торгов на строительство девятиэтажного 54-квартирного дома в третьем микрорайоне Элисты был заключен в июне 2021 года с рязанской компанией "Авалон". Калмыцкие строительные компании не участвовали в аукционе, поскольку "опасаются связываться с проблемным объектом", рассказал ранее "Кавказскому узлу" источник в мэрии. "Старожилы говорят, что на участке, отведенном под строительство дома для пострадавших от взрыва, раньше было русло реки. Строить там без серьезных исследований грунта – рискованно", – сообщил на условиях анонимности сотрудник одной из элистинских управляющих компаний.

Строительство девятиэтажного дома завершено, отчиталась 30 декабря 2021 года на своем сайте администрация Элисты. "Будущие новоселы оформляют документы на право собственности на новое жилье. Квадратура новых квартир соответствует прежнему жилью пострадавших, но выполнена с более современной планировкой. Новые квартиры построены «под ключ», дворовая территория благоустроена", – говорится в сообщении.

О завершении строительства рапортовал в тот же день и глава Калмыкии Бату Хасиков. "В новых квартирах есть все необходимое для комфорта и удобства жильцов. Как только наладится погода, проведем работы по благоустройству территории. Озеленим двор, установим большую детскую игровую и спортивную площадки. Благодарю председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина за внимание к Калмыкии и выделение средств на строительство дома из резервного фонда", – написал глава республики на своей странице в Instagram.

Публикация проиллюстрирована видеосюжетом, в котором новоселы благодарят власти за оперативное строительство дома. "Наконец-то мы дождались этого. Жили на чужой площади, было неуютно, а тут подарок, получается, к Новому году – нам дают квартиру. То, что говорили – "Мы должны сделать в такой-то срок" – в такой срок они уложились", – говорит на видео, в частности, один из новоселов.

К 10.45 мск 3 января публикация Бату Хасикова набрала 10,5 тысячи просмотров, под ней размещено 124 комментария. Авторы комментариев единодушно поздравили новоселов и выразили восхищение властями. "Очень сильно! Меньше, чем за год возвести МКД!" – написал, в частности, chingis_efremov. "Очень рады за жильцов дома! В новый год – в новый дом! Спасибо всем, кто был задействован в этом деле. Ведь построить МКД в такой короткий срок практически невозможно!" – указал avto_parts08.

С заметно большим скепсисом отреагировали на отчет чиновников авторы комментариев к публикации в Instagram-паблике "Новости Республики Калмыкия", на который подписаны 97,3 тысячи пользователей. Там сообщение об окончании строительства дома набрало к 10.45 мск 55 комментариев, и многие пользователи выразили сомнение в качестве постройки, возведенной в сжатые сроки.

"За год уже строят девятиэтажки? И сколько она прослужит?" – задалась, в частности, вопросом morgankas303. "Строят быстро, но [если наступят] последствия, никого не найдете", – предположил mandzhiev66.

"Надеюсь, все ГОСТы и нормы соблюдены, чтоб потом не говорили "а мы не знаем, почему трещины по стенам [шириной] в кулак или кирпичи из стен выпадают", – заметила mekleyeva_zoya. "Впервые так быстро построили дом", – обратила внимание olesyaproxorova. "Подключение к котлу переделайте сразу!!!" – призвал teplotehnik_08.

"Дом построили. А ещё там сколько работы? Не все квартиры ещё отделанные под ключ, нет откосов на окнах, пока ещё имеются недоделки. А по поводу площади (уменьшилась). Качество дома сказать сложно (поживем увидим)", – написала elena_atol.evna08, позиционирующая себя как одна из новоселов.

"До сдачи дома ещё не скоро! А потом, надо проверить качество работ. Конечно, очень хочется, чтобы будущим жильцам было там уютно, тепло, комфортно!" – написал tamarateegin.

"Шуму будет, как будто БАМ или АЭС построили", – укорил чиновников за пафос 32c7o. "Как всегда, строили тяп-ляп, лишь бы отчитаться", – высказала предположение elenamandzieva08.

Полгода на строительство девятиэтажки – это "очень мало", пояснил ранее "Кавказскому узлу" инженер стройкомпании из Калмыкии. "К тому же я слышал, что на том участке есть проблемы с грунтом: сваи проваливаются. Возможно, там нужно какое-то другое решение, сложно со стороны судить. Но в любом случае фундамент потребует времени", – сказал он.

Чтобы уложиться в срок, в строительстве придется задействовать "несколько сотен человек", но, поскольку отделочные работы будут вестись в зимний период, весной жители нового дома в любом случае столкнутся с проблемами, согласился ранее глава одной из калмыцких стройкомпаний. "Проводить отделочные работы зимой сложно и дорого. Поэтому подтеки будут. Весной дом "заплачет"", – сказал он "Кавказскому узлу".

Напомним, взрыв газа в многоэтажном доме второго микрорайона Элисты произошел 26 февраля 2020 года. Серьезно пострадал один человек – жилец Сергей Батырев получил ожоги и стал глухим на одно ухо из-за контузии. Жильцы 50 квартир были размещены во временном пункте проживания.

Следствие считает виновником взрыва самого Сергея Батырева. Согласно обвинительному заключению, он допустил утечку газа в квартире, а затем закурил. Однако Батырев отказался признавать свою вину. Источником утечки газа в квартире стал плохо прикрученный шланг газовой плиты, заявили 1 июня 2021 года в суде техники, обследовавшие дом после взрыва. Допрос экспертов не прояснил до конца вопрос о виновности Сергея Батырева, считает защита.