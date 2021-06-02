Эксперты назвали суду причину взрыва в элистинской многоэтажке

02 июня 2021, 09:59

Источником утечки газа в квартире жителя Элисты стал плохо прикрученный шланг газовой плиты, заявили вызванные в суд техники, обследовавшие дом после взрыва в феврале 2020 года. Допрос экспертов не прояснил до конца вопрос о виновности жильца Сергея Батырева, считает защита.

"Кавказский узел" сообщал, что взрыв газа в многоэтажном доме второго микрорайона Элисты произошел 26 февраля 2020 года. Пострадал один человек – жилец Сергей Батырев получил ожоги и стал глухим на левое ухо из-за контузии. Жильцы 50 квартир были размещены во временном пункте проживания. Федеральные власти выделили Калмыкии более 176 миллионов рублей на строительство новой девятиэтажки, Минстрой России пообещал сдать ее к концу года.

Следствие считает виновником взрыва самого Сергея Батырева. Согласно обвинительному заключению, Батырев допустил утечку газа в квартире, а затем закурил. Однако Батырев отказался признавать свою вину. По данным экспертизы, причинами взрыва в феврале 2020 года могла стать утечка газа и нечищеные вытяжки, заявил адвокат.

Элистинский городской суд 1 июня заслушал показания трех специалистов из города Кирова, которые 6 марта 2020 года помогали эксперту проводить обследование дома после взрыва. При этом эксперт, составивший заключение, в суд не явился. По окончании заседания было решено допросить его посредством видеоконференцсвязи 9 июня, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший в зале суда.

Первым на судебный допрос был вызван специалист "визуально-измерительного контроля" Александр Наймушин, который, по его словам, занимался непосредственно "выявлением места утечки". Специалист рассказал, что в квартире, где произошел взрыв, была "недостаточно сильно" соединена гибкая подводка газовой плиты с краном, откуда поступал газ. "Гайка, скорее, была навернута: один-два витка", – уточнил Наймушин.

Отвечая на вопросы участников процесса, он пояснил, что гибкий шланг не мог открутиться самопроизвольно – в результате взрыва или от перепадов давления газа. "Чтобы открутить шланг, нужно применить физическую силу", – заявил специалист.

Второй допрошенный техник, Константин Зимин, заявил, что гибкий шланг был настолько слабо соединен, что "откручивался от руки". "При этом на резиновой прокладке остались следы – изначально она была прижата. То есть гайку либо открутили, либо не докрутили. Следы на прокладке показывают, что она была закручена", – указал специалист. Он также заверил участников процесса, что гайка могла открутиться лишь при непосредственном физическом воздействии.

Кроме того, Зимин сообщил суду, что лично проводил осмотр вентиляции и обнаружил "затор" между седьмым и восьмым этажами. "Я полагаю, что в квартире на седьмом этаже был ремонт – вентиляционный канал заложили строительным материалом и сверху заштукатурили. Визуально нельзя было определить, где в квартире находится вентиляция", – отметил специалист.

Техник Валерий Михальчук также рассказал о слабо закрепленном гибком шланге и отметил, что в квартире, где произошел взрыв, варочная панель была оснащена системой автоматического отключения для предотвращения утечки газа, а примерно в метре от нее находился газовый ключ. "Я предположил, что шланг был откручен, а потом закручен обратно. На кафеле и вентиле были обнаружены бурые пятна, похожие на кровь", – добавил Михальчук. На вопрос потерпевшей Елены Городничей, уверен ли он, что это были следы именно крови, специалист ответил, что это лишь предположение.

Все три техника показали, что так называемая "бабочка" – вентиль крана, при помощи которого регулировалась подача газа в плиту через гибкий шланг, – во время обследования была в положении "закрыто". Отвечая на вопросы Городничей, специалисты сошлись на том, что при исправной "бабочке", находящейся в закрытом положении, утечка газа исключена.

Допрос экспертов не разрешил спорных вопросов, считает защита

Адвокат обвиняемого Санан Хулхачиев задал всем специалистам один и тот же вопрос: был ли возможен взрыв при нормально работающей вытяжке. Наймушин и Зимин не смогли ответить однозначно, пояснив, что для ответа им понадобились бы дополнительные расчеты. Михальчук заявил, что взрыв все равно произошел бы, потому что в квартире не было "притока воздуха" из-за герметичности окон и входной двери. На вопрос Хулхачиева, помогли бы окна, открытые на проветривание, Михальчук ответил, что тут также требуются расчеты.

Вопрос о зависимости взрыва от состояния вентиляции остался открытым, посетовал адвокат Хулхачиев, комментируя корреспонденту "Кавказского узла" итоги судебного заседания. "Этот вопрос остался нераскрытым. И я не думаю, что допрос эксперта по видеоконференцсвязи 9 июня внесет какую-то ясность. В своем заключении он лишь частично коснулся вопроса о вытяжках. Судье придется делать выводы, полагаясь на свое внутреннее убеждение", – констатировал Санан Хулхачиев.

Строительство нового дома еще не началось

Депутат Элистинского горсобрания и домком дома №15 Елена Городничая, признанная потерпевшей по этому делу, указала, что заседание не изменило ее мнения относительно обстоятельств взрыва. Она по-прежнему считает, что взрыв связан с ненадлежащим техобслуживанием. "Эксперты говорят, что при исправно работавшей "бабочке" в закрытом положении утечки газа не было бы. Но поскольку сотрудники <газовой компании> никогда не проводили ревизии запорной арматуры, я подозреваю, что утечка произошла как раз из-за этой "бабочки". К тому же, не работали вентиляционные каналы", – сказала Городничая корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, строительство нового дома для пострадавших от взрыва жильцов многоэтажки все еще не началось. "В пятницу, 28 мая, прошло открытое совещание по вопросу строительства дома для нас в третьем микрорайоне. В этом собрании участвовали председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев, глава администрации Элисты Дмитрий Трапезников, а также министры строительства и ЖКХ. Нам сказали, что пока ведутся пробные испытания свай. Восьмиметровые сваи не подошли – не достали до "материка". Сейчас вбиваются двенадцатиметровые. Но само строительство еще не началось", – заключила депутат.

Городничая сомневается, что пострадавшие от взрыва жильцы встретят Новый год в новых квартирах. "Даже если в декабре дом сдадут, отделочные работы начнутся только весной, потому что зимой этим заниматься нельзя. Так что до Нового года мы не въедем", – сказала домком.

В апреле жильцы поврежденной взрывом элистинской многоэтажки пожаловались, что столкнулись с необходимостью частых переездов из съемных квартир и вынуждены арендовать некачественное жилье. Власти пообещали выдать новые квартиры к декабрю 2021 года, но игнорируют жалобы жильцов на проблемы, заявила тогда Елена Городничая.