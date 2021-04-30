Пострадавшие от взрыва газа в Элисте пожаловались на проблемы с арендой жилья

30 апреля 2021, 08:42

Жильцы элистинской многоэтажки, поврежденной при взрыве газа, столкнулись с необходимостью частых переездов из съемных квартир и вынуждены арендовать некачественное жилье, рассказали пострадавшие. Власти пообещали выдать новые квартиры к декабрю 2021 года, но игнорируют жалобы жильцов на проблемы, сообщила депутат горсобрания.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 марта суд в Элисте провел первое заседание по делу о взрыве газа в многоэтажном доме. Обвиняемый по делу Сергей Батырев отказался признавать свою вину. По данным экспертизы, причинами взрыва в феврале 2020 года могла стать утечка газа и нечищеные вытяжки, заявил адвокат. 17 марта власти Калмыкии рапортовали о выделении денег на строительство нового жилья для жильцов пострадавшего от взрыва дома.

Взрыв газа в многоэтажном доме второго микрорайона Элисты произошел 26 февраля 2020 года. В результате один человек пострадал, жильцы 50 квартир были размещены во временном пункте проживания. Сергею Батыреву предъявлено обвинение по статье 168 УК ("Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности", предусматривает до одного года лишения свободы). По версии следствия, обвиняемый, "не соблюдая специально установленные правила предосторожности, допустил утечку природного газа из сети газопотребления". В обвинительном заключении сказано, что взрыв произошел после того, как Батырев попытался закурить сигарету в квартире. "В результате преступных действий обвиняемого квартиры, располагающиеся в первом и втором подъездах указанного жилого дома, признаны аварийными", - сообщил Следственный комитет 3 марта.

Инвалиды пожаловались на плохие условия проживания на съемных квартирах

Основной проблемой пострадавших от взрыва газа жильцов девятиэтажки являются вынужденные переезды из одной съемной квартиры в другую, рассказала домком многоэтажки, где произошел взрыв, депутат Элистинского горсобрания Елена Городничая. "Из-за пандемии многие возвращаются в Элисту из других городов. И зачастую хозяева квартир, которые мы снимаем, просят нас съехать, потому что к ним приезжают родственники. Переезды – это общая проблема для большинства жильцов нашего дома. Мы живем и не знаем, когда нас попросят освободить квартиру. Я уже дважды переезжала. Для меня, инвалида, это тяжело", – сказала Городничая корреспонденту "Кавказского узла".

Мэрия взяла на себя все расходы на аренду жилья для пострадавших от взрыва, пояснила она. "Размер компенсации зависит от договора аренды. Город покрывает эти расходы полностью. Мы оплачиваем только коммунальные услуги", – заверила Городничая.

При этом депутат считает, что многих проблем с расселением пострадавших можно было избежать, если бы республика имела фонд "маневренного жилья". "Такое жилье нужно не только для чрезвычайных случаев. Из-за того, что в республике нет маневренного жилья, у нас в здравоохранении не хватает специалистов. Я разговаривала с врачами – многие уезжают, потому что зарплаты маленькие, и купить или даже снять квартиру им не по карману. А жилье врачам республика не предоставляет", – отметила Городничая.

Она заявила, что намерена добиться личной встречи с главой Калмыкии Бату Хасиковым, чтобы обсудить эту проблему наряду с вопросом о сроках строительства дома для пострадавших от взрыва. "Когда приезжал [премьер-министр России Михаил] Мишустин, я спросила у него: "Когда мы заселимся в новый дом?". Он ответил, что вопросы по срокам – это к Бату Сергеевичу [Хасикову]. Хасиков сказал: "К декабрю постараемся заселить". Вот я и хочу добиться от него конкретного ответа: заселюсь я в декабре или нет. Но попасть на прием не могу, хотя я не только житель Калмыкии, но и депутат горсобрания. Хасиков игнорирует меня", – сказала Городничая.

Премьер-министр России Михаил Мишустин побывал с рабочей поездкой в Калмыкии 2 февраля 2021 года. В рамках визита он обсудил с главой региона Бату Хасиковым ключевые вопросы развития республики, сообщило 16 апреля РИА "Калмыкия.

73-летняя Розалина Сахипова, также пострадавшая от взрыва газа и вынужденная жить в съемной квартире, пожаловалась на постоянный холод в своем временном жилье. При этом переехать они с ее сыном не могут по состоянию здоровья. "Моему сыну Ермеку 43 года, 35 из них он страдает сахарным диабетом. В прошлом году он получил первую группу инвалидности, ему требуется пересадка почки. У меня вторая группа инвалидности – тоже развился сахарный диабет. Квартиру нам искала моя дочь, она живет в другом городе. Тринадцать квартир обошла, подобрала первый этаж, чтобы нам легче было выходить на улицу. Но оказалось, что квартира очень холодная. Чтобы сменить квартиру, надо опять ее вызывать. Больше перевозить нас некому", – рассказала Сахипова корреспонденту "Кавказского узла".

Единственными источниками дохода для матери и сына служат их пенсии, поэтому они не могут позволить себе обогревать квартиру электроприборами. "Мы как-то включали электрообогреватель – потом пришлось много платить за свет. Газовая колонка в квартире старая. Хозяйка запрещает ее трогать. Да я и сама боюсь после взрыва. В той квартире у нас была централизованная горячая вода. А здесь включишь кран – минуту-две колонка успевает нагревать, идет горячая, а потом остывает", – посетовала пенсионерка.

По мнению ее сына, Ермека Сахипова, главная проблема, с которой столкнулись жильцы девятиэтажки после взрыва – затянутые сроки строительства нового дома. "Больше года прошло, ничего не сделано. Отсюда все неудобства. Если бы власти делали все вовремя, мы бы уже давно переехали", – сказал Сахипов корреспонденту "Кавказского узла".

Пострадавшая от взрыва обвинила в аварии газовиков

Элистинский городской суд отложил на 14 мая рассмотрение дела о взрыве многоквартирного дома во втором микрорайоне из-за неявки экспертов, проводивших судебную экспертизу. На очном допросе экспертов настоял адвокат подсудимого Санан Хулхачиев в ходе судебного заседания 29 апреля. По его словам, в заключении судебной экспертизы нет ответа на вопрос: мог ли произойти взрыв газа, если бы работали вытяжки. "Эксперты определили три причины взрыва: утечка газа, отсутствие надлежащего воздухообмена и наличие пластиковых окон и металлических дверей. При этом они установили, что на кухне у подсудимого система воздухообмена вообще не работала. В заключении указано, что вытяжка была забита между восьмым и девятым этажами (взрыв произошел в квартире на восьмом этаже, – Прим. "Кавказского узла"). В связи с этим хотелось бы узнать у экспертов: мог ли произойти взрыв при надлежащем воздухообмене. Кроме того, в экспертизе имеются неясности, в связи с чем произошла утечка газа", – рассказал Хулхачиев корреспонденту "Кавказского узла".

Елена Городничая, признанная судом пострадавшей, заявила, что не изменила своего мнения о невиновности подсудимого. "У меня возникает много вопросов к тому, как было проведено следствие. Я с самого начала не соглашалась с их выводами и требовала провести повторные экспертизы. Но мои требования были проигнорированы", – сказала домком.

По мнению Городничей, взрыв произошел из-за ненадлежащего проведения техобслуживания. "[Сотрудники АО "Газпром газораспределение Элиста"] не проводили должным образом техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Жильцы дома неоднократно жаловались на запах газа. Некоторые из них подтвердили это в суде. И таких показаний было бы больше, если бы следователи опросили не тех, кто является собственниками квартир по документам, а тех, кто непосредственно жил в доме. Я буду требовать, чтобы этих жильцов вызвали в суд на допрос в качестве свидетелей", – заявила пострадавшая.

Строительная компания обжаловала проведение тендера в суде

29 апреля были подведены итоги проведения открытого аукциона на строительство девятиэтажного 54-квартирного дома в третьем микрорайоне Элисты, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник отдела муниципального заказа администрации города. За более подробной информацией представитель мэрии порекомендовал обратиться на сайт госзакупок.

Открытый аукцион проводился с 20 по 28 апреля, начальная цена лота – почти 174 млн рублей. 29 апреля была рассмотрена единственная заявка на участие в тендере, которую подала рязанская строительная компания ООО "Авалон", следует из информации, опубликованной на сайте zakupki.gov.ru.

Мэрия Элисты признала заявку не соответствующей требованиям федерального закона о контрактной системе в сфере закупок. Ссылаясь на Градостроительный кодекс, комиссия в своем протоколе указала, что, исходя из суммы, уплаченной участником аукциона в компенсационный фонд возмещения вреда, компания "Авалон" "вправе осуществлять строительство <…> стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей", сказано в на сайте госзакупок.

Проведение открытого аукциона приостановлено "в части заключения контракта" из-за жалобы компании из Новоалтайска ООО "Регионспецстрой" на действия заказчика – казенного учреждения "Управление строительства города Элисты", сообщил сотрудник управления ФАС по Калмыкии. "Жалоба поступила 27 апреля. Она будет рассмотрена 11 мая. Антимонопольная служба проверит тендер на предмет возможных нарушений. На подготовку решения по рассмотрению жалобы отводится три дня", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Заказчик указал в извещении идентификационный код закупки, "не соответствующий коду, содержащемуся в аукционной документации, а также в плане-графике о проведении аукциона", сказано в жалобе "Регионспецстроя" (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Калмыкские строительные организации не участвовали в аукционе, поскольку "опасаются связываться с проблемным объектом", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" источник в мэрии Элисты. "Старожилы говорят, что на участке, отведенном под строительство дома для пострадавших от взрыва, раньше было русло реки. Строить там без серьезных исследований грунта – рискованно", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности сотрудник одной из элистинских управляющих компаний.