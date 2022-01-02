Пассажиры рейса "Москва - Астрахань" размещены в сельской школе после ДТП

02 января 2022, 14:20

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В пункт временного размещения в селе доставлены 17 пассажиров автобуса, попавшего в ДТП по пути в Астрахань, отчитались власти Рязанской области. В аварии погибли пять человек, еще 22 получили травмы, сообщила уточненные данные прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром автобус астраханской компании, ехавший из Москвы в Астрахань, наехал на опору моста вблизи села Вослебово Рязанской области. Погибли пять человек, в том числе водитель, 19 взрослых и два ребенка получили травмы. 12 из них госпитализированы, в том числе трое - в реанимационное отделение. По данным полиции, всего в автобусе находилось 49 пассажиров. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более человек (часть 5 статьи 264 УК РФ).

Для пассажиров автобуса организован пункт временного размещения в Вослебовской средней школе, там размещены 17 человек, сообщила первый зампредседателя правительства Рязанской области Анна Рослякова. "Людям предоставлено горячее питание. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь в Скопинском межрайонном медцентре", - цитирует Рослякову RZN.info.

Часть пассажиров забрали родственники, "кто-то уехал на попутках", уточнил пресс-секретарь губернатора Рязанской области Денис Арапов, слова которого приводит ТАСС.

По уточненным данным, в аварии получили травмы 22 пассажира, а не 21, сообщает на своем сайте прокуратура Рязанской области.

В связи с аварией возбуждено второе уголовное дело, оно расследуется по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщило сегодня на своем сайте управление СКР по Рязанской области. По версии следствия, водитель рейсового автобуса "допустил столкновение с опорной конструкцией моста", говорится в публикации.

Часть 3 статьи 238 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы, часть 5 статьи 264 УК РФ – до семи лет лишения свободы.

Не исключено, что водитель автобуса был уставшим, сообщила пресс-служба ГИБДД России. "По предварительным данным, водитель автобуса мог находиться за рулем в утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность пассажиров и дорожного движения", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".

Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий находится на постоянной связи с астраханским коллегой Александром Буркиным, проинформировал сегодня на своей странице в Instagram губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Решается вопрос о переводе троих взрослых в реанимацию в г. Рязань, а также о транспортировке тел погибших в Астрахань", - написал губернатор.