Зурабишвили помиловала 14 осужденных

31 декабря 2021, 15:12

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Девять из 14 заключенных, помилованных президентом Грузии Саломе Зурабишвили перед Новым годом, получили возможность выйти из тюрьмы уже сегодня, остальным смягчены условия наказания.

Как писал "Кавказский узел", Саломе Зурабишвили неоднократно приурочивала решения о помилованиях осужденных к праздничным датам. Так, 7 апреля 2020 года она помиловала по случаю праздника Благовещения девятерых женщин, имеющих несовершеннолетних детей. 6 января того же года Зурабишвили помиловала пятерых человек по случаю Рождества. Этой амнистии ждали сотни осужденных, упрекнули президента Грузии правозащитники.

Президент Грузии сегодня, накануне Нового года, издала акт о помиловании 14 осужденных, сообщает на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения.

Девять из этих 14 осужденных покинут тюрьмы уже сегодня. Еще одному сокращен срок лишения свободы, двое освобождены от отбывания условного срока и из-под домашнего ареста, еще двум сокращен испытательный срок наказания и возвращено право управления автотранспортом, информирует со ссылкой на администрацию президента "Новости-Грузия". Имена помилованных в публикациях не приведены.

Саломе Зурабишвили – уроженка и в прошлом гражданка Франции, около 30 лет она проработала дипломатом во французском МИД. Президентом Грузии Зурабишвили стала в ноябре 2018 года, говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Саломе Зурабишвили.