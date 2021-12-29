Житель Таганрога осужден за призывы к массовым беспорядкам

29 декабря 2021, 22:17

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Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил сегодня к крупному штрафу и принудительному лечению у психиатра жителя Таганрога Евгения Сапунцова, признав его виновным в призывах к беспорядкам и публичном оправдании терроризма.

Следователи инкриминировали 31-летнему Евгению Сапунцову статьи о публичном оправдании терроризма с использованием Интернета (часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России) и о призывах к массовым беспорядкам (часть 3 статьи 212).

"Установлено, что Сапунцов, находясь в Таганроге, используя мобильный телефон, в апреле 2020 года разместил в открытом доступе на своей странице в одной из социальных сетей два текстовых комментария, содержащие психологические и лингвистические признаки побуждения совершать насильственные действия в отношении государственных деятелей, а также участвовать в уличных митингах с погромами и насильственными действиями", - рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 350 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов на срок 2 года, добавили в суде.

Помимо этого, Сапунцову также назначено принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях. Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

Уголовное дело в отношении Сапунцова поступило в суд 1 декабря, процесс занял два заседания, следует из картотеки на сайте Южного окружного военного суда. Комментариями Евгения Сапунцова и его представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к штрафу в 250 тысяч рублей жителя Ингушетии Руслана Оздоева, признав его виновным в публичном оправдании терроризма.