Омбудсмен в Дагестане указала на проблемы с адаптацией у вернувшихся из Сирии детей

29 декабря 2021, 09:05

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После возвращения детей из Сирии у них возникают проблемы с социальной адаптацией, так как они длительное время находились под влиянием экстремистской идеологии, не посещали школу и не получали лечения, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова. Власти Дагестана отчитались о проведении тренинга для специалистов, которые проводят социальную адаптацию детей, возвращенных из зон вооруженных конфликтов.

Как сообщал "Кавказский узел", офис уполномоченного по правам детей неоднократно сообщал о возвращении детей из Сирии и Ирака в регионы юга России. Так, в апреле в Россию с Ближнего Востока были доставлены 44 ребенка, в том числе из Дагестана, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края.

Очередной самолет с детьми приземлился в Москве 16 декабря. Их отвезли в одну из московских клиник, где они пройдут полное медобследование, а после карантина передадут родственникам, сообщила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, добавив, что после обследования в больнице 9 детей будут направлены к родственникам в Дагестан.

Уполномоченный при главе Дагестана по защите семьи, материнства и детства Марина Ежова рассказала, что с 2017 года в Дагестан из зон военных конфликтов возвращены 242 ребенка. Они проживают в 23 городах и районах Дагестана.

По словам Ежовой, декабрьским бортом из Сирии вывезены 9 детей в возрасте от 6 до 17 лет. После прохождения в Москве карантина, 8 человек прибыли в Дагестан и переданы в семьи родственников, до возвращения детей изучалась ситуация в семьях на подверженность радикальным настроениям. Она добавила, что один ребенок с переломами остаётся в Москве на реабилитации. Как пояснила Ежова, переломы были им получены в Сирии. Из-за отсутствия там квалифицированной медицинской помощи кости неправильно срослись, мальчику предстоит операция в Москве.

"В единой базе лиц, выехавших для участия в вооруженных конфликтах, числится более 1800 человек из Дагестана. В лагерях остаются 1380 детей, работа по их возвращению продолжается. В судах Дагестана находятся на рассмотрении более 30 материалов по установлению факта рождения детей на территории Сирии", – сказала Ежова корреспонденту "Кавказского узла".

Тренинги проводились как групповые, так и индивидуальные, пояснила она. Группу экспертов представляли приглашенные психологи, которые имеют опыт и практику работы с религиозным экстремизмом в отношении детей. "Их буквально несколько человек на всю страну, к примеру такой специалист, как Наталья Рехтина из Новосибирска. Многие работали в зонах военных конфликтов. Найти и пригласить таких специалистов – большая удача. Есть психологи, консультанты из спецслужб, но большинство работают со взрослым контингентом, а нам нужны были специалисты именно по детской тематике", – объяснила омбудсмен.

Она уточнила, что во время индивидуальных тренингов специалисты ездили по семьям, где живут возвращенные из Сирии дети. Групповые тренинги были направлены на подготовку и повышение квалификации местных специалистов. "Должна быть постоянная работа с такими детьми, поэтому важно обучить своих специалистов. Следующим шагом будет создание экспертной группы, в которую войдут не просто психологи и педагоги, работающие с детьми, а умеющие работать с военной драмой", – отметила Ежова.

На вопрос корреспондента "Кавказского узла", планируется ли особая реабилитация для детей подросткового возраста, которые могут быть подвержены экстремисткой идеологии, она ответила утвердительно. "Создаваемая экспертная группа займется этими вопросами, надо выходить на модель сопровождения детей-подростков. Во время их пребывания в Сирии с определенного возраста шла работа с этими детьми, что им преподавали и чему обучали, нет четкого ответа. Рядовому специалисту на основании обычных тестов они все не расскажут, должен быть определенный инструментарий вопросов, это работа надолго. Кроме психологической, у них образовательная проблема, они нигде не учились, есть проблемы со здоровьем. Все эти вопросы будем отслеживать и по ним работать", – объяснила омбудсмен.

В Махачкале 24 декабря прошел интерактивный тренинг для специалистов органов опеки и попечительства администраций муниципальных образований, осуществляющих социальную адаптацию детей, возвращенных из зон вооруженных конфликтов. Тренинг был организован по инициативе Миннаца региона и уполномоченного по правам ребенка в Дагестане, сообщил сотрудник пресс-службы министерства по национальной политике и делам религий Дагестана "Тренинг был направлен на совершенствование деятельности ответственных лиц по социальному и психологическому сопровождению детей, возвращенные из зон ведения боевых действий.В качестве экспертов выступили эксперты федерального уровня в области детской психологии, психиатрии и педагогики", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Дорога домой: на Кавказ после ИГ"*.