Дети уроженцев Северного Кавказа в подмосковном аэропорту Чкаловкий. Фото: пресс-служба кполномоченного при президенте РФ по правам ребенка

19 апреля 2021, 12:14

Дети уроженцев Северного Кавказа возвращены из Сирии

44 ребенка доставлены сегодня с Ближнего Востока в Россию, после обследования они будут переданы родственникам, в том числе в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае, сообщила детский омбудсмен. 

Как писал "Кавказский узел", уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова неоднократно сообщала о возвращении детей из Сирии и Ирака в регионы юга России. Так, в августе 2020 года 26 детей из Дагестана, Ингушетии и Карачаево-Черкесии были вывезены из лагерей и тюрем в Сирии и переданы родственникам.

По различным данным, на Ближнем Востоке находятся сотни или даже тысячи детей из Дагестана, Чечни и других регионов Кавказа. Их жизнь и здоровье находятся в особой опасности после того, как запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство" начала терпеть масштабные поражения, говорится в материале "Кавказского узла" "Дети халифата: что их ждет после ИГ*".

Дети, вывезенные сегодня из Сирии, после обследования в больнице будут направлены к родственникам в Дагестан, Кабардино-Балкарию и Ставропольский край, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на детского омбудсмена.

Из Сирии 44 детей доставили в подмосковный аэропорт Чкаловский самолетом Минобороны, уточнила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка. "В подмосковном аэропорту Чкаловский совершил посадку самолет министерства обороны России, на борту которого в сопровождении детского омбудсмена Анны Кузнецовой находятся 44 ребенка в возрасте от двух до 16 лет, вывезенных с территории лагерей беженцев, временно неподконтрольных официальным властям САР, а также из приюта Дамаска", - цитирует сообщение ТАСС.

34 ребенка находились в лагерях беженцев, еще 10 детей были переданы из приюта Дамаска, отмечается в сообщении. "Я видела, как живут дети в приюте Дамаска, для них созданы все условия для жизни и развития, с ними рядом заботливые воспитатели. Но дома этих детей ждут и очень за них волнуются родственники, они не виделись несколько лет. А некоторые бабушки и дедушки своих внуков видели только на фотографиях. Еще 10 детей мы забираем с собой, чтобы вернуть их домой, на родину", - привело агентство слова Кузнецовой.

Анна Кузнецова сообщила, что работа по возвращению детей будет продолжена. "На территории Сирийской Арабской Республики ещё находятся дети из России. После оформления необходимых документов их также планируется вернуть на родину", - приводятся ее слова в публикации на сайте уполномоченного по правам ребенка.

Напомним, 10 марта 2020 года в Грозный были доставлены две женщины и четверо детей одной из них в возрасте от трех до 11 лет. Они прибыли самолетом из Стамбула, где находились после вызволения из сирийского лагеря Аль-Холь.

7 февраля того же года стало известно о возвращении 26 детей из Сирии в Россию. 8 февраля две девочки из этих 26 детей вернулись домой в Астрахань, а еще двое детей, чьи родители погибли в Сирии, вечером того же дня авиарейсом из Москвы были доставлены в Грозный и переданы на попечение родственников.

Большая часть российских детей, увезенных на Ближний Восток, находится на территории Сирии, а в 2017-2018 годах случаи вывоза детей из Сирии были только единичными, сказала в сентябре 2019 года после возвращения группы детей из Сирии омбудсмен Дагестана Марина Ежова. По ее словам, "российская сторона получила аккредитацию для работы по возвращению детей не только в Сирии, но и в лагерях, расположенных на пока еще неподконтрольных официальным властям территориях".

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Дорога домой: на Кавказ после ИГ"*.

* организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Власти Азербайджана отчитались о возвращении более 200 детей из Ирака", "Жители Чечни и Дагестана попросили правозащитников помочь вернуть детей из Ирака", "Список оказавшихся в иракском плену уроженцев Северного Кавказа передан в Красный Крест".

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