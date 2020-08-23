23 августа 2020, 14:34

Дети уроженцев Северного Кавказа переданы близким после возвращения из Сирии

Врачи не нашли коронавирус у эвакуированных из Сирии 26 детей с Северного Кавказа. Все дети переданы родным в Дагестане, Ингушетии и Карачаево-Черкесии, отчиталась детский омбудсмен.

Как писал "Кавказский узел", 18 августа 26 детей из Дагестана, Ингушетии и Карачаево-Черкесии были вывезены из лагерей и тюрем в Сирии и помещены на карантин в московский санаторий. Они смогут вернуться домой после получения отрицательного результата на COVID-19, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова.

Сегодня Анна Кузнецова передала родственникам 26 российских детей, которые 18 августа были вывезены из Сирии, сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте России по правам ребенка.

"Им было проведено тестирование на выявление коронавирусной инфекции. Так как все полученные результаты оказались отрицательными, детский омбудсмен Анна Кузнецова переговорила с врачами о досрочной передаче детей родственникам, не дожидаясь истечения положенного 14-дневного срока. В итоге было принято положительное решение, и родственникам разрешили забрать детей", - говорится в сообщении, размещенном на сайте детского омбудсмена.

По словам Анны Кузнецовой, идет подготовка к следующему вылету в Сирию. "В настоящий момент документы готовы на 87 детей, но список постоянно пополняется", - говорится в публикации.

По различным данным, на Ближнем Востоке находятся сотни или даже тысячи детей из Дагестана, Чечни и других регионов Кавказа. Их жизнь и здоровье находятся в особой опасности после того, как запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство" начала терпеть масштабные поражения, говорится в материале "Дети халифата: что их ждет после ИГ*", опубликованном на "Кавказском узле".

Новости о том, какое влияние война на Ближнем Востоке оказывает на регионы Кавказа, публикуются "Кавказским узлом" на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России по решению суда.

Примечание:

"Жители Чечни и Дагестана попросили правозащитников помочь вернуть детей из Ирака", "Депутаты заступились за вернувшихся из Сирии жительниц Дагестана", "Уроженка Дагестана приговорена к 12 годам колонии после возвращения из Ирака".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Реклама
Лента новостей

23 августа 2020, 15:30

23 августа 2020, 13:40

23 августа 2020, 12:40

  • НАК объявил двух убитых в Троицком террористами

    Боевики, убитые при перестрелке с силовиками в Сунженском районе Ингушетии, являлись сторонниками террористической организации "Исламское государство"*, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

23 августа 2020, 12:20

23 августа 2020, 11:28

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи