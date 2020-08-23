Дети уроженцев Северного Кавказа переданы близким после возвращения из Сирии

23 августа 2020, 14:34

Врачи не нашли коронавирус у эвакуированных из Сирии 26 детей с Северного Кавказа. Все дети переданы родным в Дагестане, Ингушетии и Карачаево-Черкесии, отчиталась детский омбудсмен.

Как писал "Кавказский узел", 18 августа 26 детей из Дагестана, Ингушетии и Карачаево-Черкесии были вывезены из лагерей и тюрем в Сирии и помещены на карантин в московский санаторий. Они смогут вернуться домой после получения отрицательного результата на COVID-19, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова.

Сегодня Анна Кузнецова передала родственникам 26 российских детей, которые 18 августа были вывезены из Сирии, сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте России по правам ребенка.

"Им было проведено тестирование на выявление коронавирусной инфекции. Так как все полученные результаты оказались отрицательными, детский омбудсмен Анна Кузнецова переговорила с врачами о досрочной передаче детей родственникам, не дожидаясь истечения положенного 14-дневного срока. В итоге было принято положительное решение, и родственникам разрешили забрать детей", - говорится в сообщении, размещенном на сайте детского омбудсмена.

По словам Анны Кузнецовой, идет подготовка к следующему вылету в Сирию. "В настоящий момент документы готовы на 87 детей, но список постоянно пополняется", - говорится в публикации.

По различным данным, на Ближнем Востоке находятся сотни или даже тысячи детей из Дагестана, Чечни и других регионов Кавказа. Их жизнь и здоровье находятся в особой опасности после того, как запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство" начала терпеть масштабные поражения, говорится в материале "Дети халифата: что их ждет после ИГ*", опубликованном на "Кавказском узле".

Новости о том, какое влияние война на Ближнем Востоке оказывает на регионы Кавказа, публикуются "Кавказским узлом" на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России по решению суда.