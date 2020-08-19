Дети из регионов Северного Кавказа помещены на карантин после возвращения из Сирии

19 августа 2020, 03:46

Эвакуированные из сирийских приютов и тюрем восемь дагестанских детей, а также дети из Ингушетии и Карачаево-Черкесии помещены на карантин в московский санаторий. Они смогут вернуться домой после получения отрицательного результата на COVID-19.

По различным данным, на Ближнем Востоке находятся сотни или даже тысячи детей из Дагестана, Чечни и других регионов Кавказа. Их жизнь и здоровье находятся в особой опасности после того, как запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство" начала терпеть масштабные поражения, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Дети халифата: что их ждет после ИГ*".

Восемь дагестанских детей вывезены спецбортом из сирийских приютов и тюрем в Дамаске, сообщила сегодня уполномоченный по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова.

"Это первый вылет в условиях пандемии. Границы пока закрыты, но для детей сделали исключение […] родственники прибывших сегодня (18 августа) будут дополнительно уведомлены о дате, когда детей можно будет забрать из медицинского учреждения после окончания карантина и получения отрицательного анализа на ковид", - написала Ежова на своей странице в Instagram.

Она добавила, что аппаратом уполномоченного по правам ребенка подготовлено более 100 комплектов документов для возвращения детей. "К сожалению, мы не смогли на этот раз добраться в лагеря Аль-хол и Рож, где массово находятся наши дети, но работа по подготовке документов не прекращалась даже в связи с эпидемией […] Федеральный [детский] омбудсмен Анна Кузнецова активно добивается повторного вылета за сиротами и больными детьми", - отметила Ежова.

В настоящее время дети находятся в Москве, сообщила Ежова. "После заключения врачей об их здоровье будут вызваны родственники для возвращения в Дагестан", - приводит слова уполномоченной по правам ребенка в республике ТАСС.

Всего спецбортом из лагерей и тюрем Сирии удалось вернуть на родину 26 российских детей, заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова. "Дети дома […] Дети будут размещены в специально выделенном санатории вместе с родственниками, где пройдут необходимые обследования и переждут период карантина", - написала Кузнецова в своей аккаунте в соцсети Instagram.

Она отметила, что работы по вывозу российских детей из Сирии продолжаются. "Некоторых мы вывезли ранее из лагеря Аль-Холь и вынуждены были оставить в приюте Дамаска из-за отсутствия документов. Я тогда договаривалась с супругой президента Сирии Асмой Асад об этой возможности, ездила в приюты, смотрела условия. И если за этих детей можно было отчасти быть спокойными, то за детей в тюрьмах болела душа. В этот раз удалось попасть в тюрьмы, где мы не были раньше, забрать ДНК и забрать детей. Теперь можно говорить, что в Дамаске российских детей осталось совсем немного. Но мы продолжим искать их […] Некоторые дети очень больны, их нужно срочно вывозить", - написала Кузнецова.

Помимо детей из Дагестана среди вывезенных из Сирии есть дети из Ингушетии и Карачаево-Черкесии, сообщается на сайте детского омбудсмена России. Среди них дети в возрасте от 1 года до 15 лет, большинству из которых от 2 до 6 лет.

"Кавказский узел" также писал, что эвакуированная из лагеря Аль-Холь в Сирии 29-летняя жительница Кизляра с двумя дочерями шести и четырех лет в марте была доставлена в Грозный из Стамбула, в аэропорту их встретили родственники, приехавшие из Дагестана. Ранее, 10 марта, эвакуированные из сирийского лагеря Аль-Холь две женщины и четверо детей одной из них вернулись в Чечню, полиция начала проверку в отношении них. 7 февраля стало известно о возвращении 26 детей из Сирии в Россию. 8 февраля две девочки из этих 26 детей вернулись домой в Астрахань, а еще двое детей, чьи родители погибли в Сирии, вечером того же дня авиарейсом из Москвы были доставлены в Грозный и переданы на попечение родственников.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликована справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России по решению суда.