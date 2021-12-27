Приговор по делу Хангошвили не повысил чувство защищенности чеченских эмигрантов

27 декабря 2021, 18:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сегодня вступил в силу приговор убийце Зелимхана Хангошвили, гражданину России Вадиму Красикову. Окружной суд в Берлине подчеркнул, что заказ на убийство поступил "от государственных органов России". По мнению семьи Хангошвили и представителей чеченской диаспоры за рубежом, критики власти из числа чеченских эмигрантов по-прежнему остаются в опасности.

Как писал "Кавказский узел", на заседании в октябре свидетель заявил, что обвиняемый в убийстве Зелимхана Хангошвили является сотрудником российских спецслужб Вадимом Красиковым. Он пояснил, что ранее не опознал Красикова из страха. Суд в Берлине приговорил 15 декабря к пожизненному заключению по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили россиянина Вадима Красикова. Суд в приговоре указал на роль российских властей, отметила вдова Хангошвили. После оглашения приговора родные Хангошвили выразили опасения, что Красиков может быть депортирован в Россию.

По данным журналистского расследования The Insider*, Bellingcat* и Der Spiegel, Вадим Красиков проходил службу в спецназе ФСБ "Вымпел". Эти издания указывали, что биллинг телефонов подозреваемого подтверждает его неоднократные звонки сотрудникам спецназа ФСБ, а также посещение тренировочных баз российских спецслужб. Однако бывшие спецназовцы назвали выводы журналистов ошибочными. Эти данные противоречат прежней версии о причастности к убийству Хангошвили окружения Кадырова. Сам Кадыров ранее также заявил, что власти Чечни и России не имеют отношения к убийству Зелимхана Хангошвили. Представители чеченской диаспоры опасаются, что Красикова могут выдать России.

Приговор осужденному за убийство Зелимхана Хангошвили, вступил в силу 27 декабря, сообщили корреспонденту “Кавказского узла” в Объединенной пресс-службе уголовных судов Германии: "Приговор 56-летнему гражданину России Вадиму К., он же Вадим С., по делу о так называемом "убийстве в районе Тиргартен" окончательный; ни одна из сторон судебного разбирательства не обжаловала приговор. Вторая палата по вопросам государственной безопасности Высшего областного суда 15 декабря приговорила обвиняемых к пожизненному заключению за убийство критика режима, гражданина Грузии Торнике К. (Зелимхан Хангошвили получил убежище под именем Торнике Кавтарашвили, на суде упоминались оба имени - прим. "Кавказского узла"). Судьи пришли к выводу, что обвиняемый застрелил Торнике К. (Хангошвили), просителя убежища в Берлине, 23 августа 2019 года, действуя по заказу государственных органов России в качестве мести за его участие во второй чеченской войне", - говорится в сообщении пресс-службы уголовных судов Берлина, подписанном пресс-секретарем Лизой Яни.

Три адвоката вдовы Хангошвили Мананы, признанной потерпевшей по делу, также распространили совместное сообщение от имени и по поручению семьи Хангошвили. "Мы рады, что приговор по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили стал окончательным, и производство по делу окончательно закрыто. Областной суд обосновал свое решение при оглашении приговора чрезвычайно сбалансированным и тщательным образом. Суд пришел к выводу, что Зелимхан Хангошвили был убит Вадимом Красиковым от имени центрального правительства России. Коллегия суда оценила этот акт как государственный терроризм. Истцы прямо согласны с такой оценкой", - говорится в заявлении, поступившем сегодня в распоряжение "Кавказского узла".

Два немецких дипломата объявлены в России персонами нон-грата в ответ на аналогичные действия немецкой стороны в отношении российских дипломатов после приговора по делу об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. МИД России назвал приговор российскому гражданину за убийство Хангошвили политическим заказом.

Адвокаты сочли высылку российских дипломатов из Германии недостаточной реакцией на приговор. "Надеемся, что после этого приговора будет подан и политический сигнал. Тот факт, что два российских дипломата были объявлены нежелательными и вынуждены были покинуть Федеративную Республику Германия, не кажется нам достаточным. Наши клиенты не думают, что эта мера помешает российскому правительству продолжать принимать меры против членов оппозиции за пределами России", - говорится в сообщении, подписанном адвокатами Барбарой Петерсен, Иоанной Кюнне и Ингой Шульц.

Представители чеченской диаспоры также не чувствуют себя защищенными. Это не первый пожизненный приговор убийце чеченского оппозиционера, обратил внимание проживающий в Европе проситель убежища из Чечни Казбек Умаров. "Конечно, я приветствую этот приговор и считаю его заслуженным. И не только ему. Убийца Анзора из Вены также получил пожизненное заключение. Конечно, все чеченцы диаспоры поддержали этот приговор. Но я не думаю, что приговоры каким-то образом повышают безопасность критиков российской власти из числа чеченских эмигрантов. Я думаю, что в дальнейшем они будут действовать более изощренно и скрытно. Хочется надеяться на лучшее, но такое не исключено. Дело в том, что в последние годы появляется все больше критиков российской власти в Чечне, и, естественно, это очень сильно власти раздражает", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Суд в Австрии 6 августа приговорил к пожизненному заключению уроженца Чечни Сарали Ахтаева, признав его виновным в убийстве известного критика Рамзана Кадырова - блогера Мамихана Умарова (Анзора из Вены). Умаров долгие годы сотрудничал со спецслужбами Австрии, пытаясь выявить чеченских киллеров, засылаемых в Европу, заявили представители диаспоры, знавшие его лично. Умаров знал, что рискует, учитывая волну убийств чеченцев в Европе, указал ранее "Кавказскому узлу" общественный деятель Муса Ломаев.

На безопасность чеченцев за рубежом не надеется и проживающий в Берлине выходец из Чечни Абдулла Таханов. "На первый взгляд, приговор очень строгий, как и подобает немецкому правосудию. Однако он вынесен Германией исключительно в рамках защиты своих национальных, государственных интересов. Хотя, конечно, по-другому и не может быть. Зачем им какой-то чеченец, хоть и грузинского гражданства. В итоге получается, что “и овцы целы, и волки сыты”. В безопасности лично я себя не чувствую - убийц в любом государстве достаточно", - отметил он.

У осужденного без возможности досрочного освобождения остается право обращаться в Конституционный суд Германии, который постановил, что "пожизненное лишение свободы без возможности освобождения противоречит принципу человеческого достоинства - основополагающему принципу Германской Конституции", отметил Таханов. "Это не значит, что любой осужденный может быть освобожден, но у любого заключенного должен быть шанс обратиться с таким запросом", - подчеркнул он.

Другой возможностью для Красикова остается обмен по дипломатическим каналам на осужденного немецкого разведчика, если такой найдется в российской тюрьме, указывала ранее адвокат Мананы Хангошвили Инга Шульц в интервью "Кавказскому узлу". "На сегодняшний день нам неизвестно о каких-либо запросах на экстрадицию Красикова. Однако даже сообщать нам о них не обязаны”, - заявила Инга Шульц корреспонденту “Кавказского узла” 27 декабря.

"Кавказский узел" также писал, что 22 декабря блогер Тумсо Абдурахманов заявил о похищении в Чечне своих родственников, 24 декабря он уточнил, что шестеро из девяти человек отпущены, однако были похищены две родственницы его жены. 22 декабря блогер Минкаил Мализаев, критикующий чеченские власти, также сообщил о похищении родных, 23 декабря было отпущено большинство родных, кроме брата и сестры. В этот же день Тумсо Абдурахманов информировал, что аналогичная участь постигла близких основателя "Вайфонда" Мансура Садулаева. 24 декабря о похищении по меньшей мере пяти родственников сообщил критик властей Чечни Хасан Халитов. О похищении в Чечне четверых своих родственников заявил и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслан Арцуев. Он сказал, что это произошло после того, как он публично поддержал приговор Красикову. 25 декабря правозащитник "Комитета против пыток" Абубакар Янгулбаев сообщил, что 37 его родственников похищены чеченскими силовиками и удерживаются в течение двух дней в райотделах полиции. 26 декабря Янгулбаев проинформировал, что часть родственников отпущена. Информацию о массовых похищениях родственников в Чечне распространяют блогеры, пытающиеся оговорить власти республики и поддерживающие терроризм, заявил в тот же день Рамзан Кадыров.

Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа 2019 года. По данным прокуратуры Германии, Красиков "действовал по поручению госструктур центрального правительства России" и совершил убийство либо ради вознаграждения, либо потому, что разделял мотивы заказчика. Зелимхан Хангошвили – уроженец Панкисского ущелья, чеченец-кистинец. В ходе второй чеченской войны Зелимхан Хангошвили воевал на стороне Шамиля Басаева и Абу Валида, позже – Аслана Масхадова. Он стал полевым командиром, под его командованием было около 60 бойцов. Представители чеченской диаспоры во Франции считают, что Хангошвили не был личным врагом Рамзана Кадырова, он был противником участия чеченцев в сирийском конфликте, говорится в биографической справке о Зелимхане Хангошвили, подготовленной "Кавказским узлом".

На "Кавказском узле" опубликован справочный материал "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

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