Уроженец Чечни получил пожизненный срок за убийство Умарова

06 августа 2021, 18:49

Суд в Австрии приговорил к пожизненному заключению Сарали Ахтаева, признав его виновным в убийстве известного критика Рамзана Кадырова - блогера Мамихана Умарова.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня в региональном суде австрийского города Корнойбурга уроженец Чечни Сарали Ахтаев отказался признать свою вину в убийстве блогера Мамихана Умарова, известного как "Анзор из Вены". При этом он подтвердил версию следствия о том, что хотел продать Умарову пистолет.

Уроженец Чечни Мамихан Умаров был застрелен в Вене год назад, 4 июля. Задержать предполагаемого убийцу помогла информация телохранителя Умарова. Сам телохранитель в апреле был осужден на 14 лет - суд признал его виновным в попытке расправиться с обвиняемым.

Суд в Корнойбурге приговорил сегодня Сарали Ахтаева к пожизненному лишению свободы. Судебная коллегия единогласно признала его виновным в убийстве. Никаких смягчающих обстоятельств суд не нашел. Защита уже подала апелляцию, приговор в силу не вступил, сообщило австрийское издание OE24.

"Австрийский суд приговорил Сарали Ахтаева к пожизненному сроку лишения свободы", - написал в своем Telegram-канале еще один известный критик Кадырова, блогер Тумсо Абдурахманов.

Мамихан Умаров родился в 1977 году в Аргуне, а с 2005 года проживал в Австрии с документами на имя Мартина Бека. В 2020 году он опубликовал на своем YouTube-канале Anzor Tscharto Beck Martin 30 видео, последнее - за день до смерти. Эти ролики собирали сотни тысяч просмотров. Блогер открыто критиковал и даже оскорблял главу Чечни Рамзана Кадырова и его родителей, используя ненормативную лексику. Аналогичный стиль критики Кадырова использовал убитый во Франции блогер Мансур Старый, указано в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

При этом Умаров долгие годы сотрудничал со спецслужбами Австрии, пытаясь выявить чеченских киллеров, засылаемых в Европу, заявили представители диаспоры, знавшие его лично. Умаров знал, что рискует, учитывая волну убийств чеченцев в Европе, указал ранее "Кавказскому узлу" общественный деятель Муса Ломаев.

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