Россия ответила Германии на высылку дипломатов после приговора по делу Хангошвили

20 декабря 2021, 20:07

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Два немецких дипломата объявлены в России персонами нон-грата в ответ на аналогичные действия немецкой стороны в отношении российских дипломатов после приговора по делу об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. МИД России назвал приговор российскому гражданину за убийство Хангошвили политическим заказом.

Как писал "Кавказский узел", россиянин, которого свидетель опознал как сотрудника российских спецслужб Вадима Красикова, приговорен 15 декабря судом в Берлине к пожизненному заключению по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Суд в приговоре Красикову указал на роль российских властей. После оглашения приговора два сотрудника российского посольства в Берлине объявлены персонами нон грата. МИД России анонсировал тогда ответные меры на высылку дипломатов.

Уроженец Панкисского ущелья, чеченец-кистинец Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа 2019 года. В ходе второй чеченской войны он воевал на стороне Шамиля Басаева и Абу Валида, позже – Аслана Масхадова. На заседании в октябре свидетель заявил, что обвиняемый в убийстве Хангошвили является сотрудником российских спецслужб Вадимом Красиковым, но пояснил, что ранее не опознал Красикова из страха. В ходе процесса защита пыталась доказать, что Красиков - это гражданин России Соколов. По данным прокуратуры Германии, обвиняемый в убийстве Хангошвили "действовал по поручению госструктур центрального правительства России" и совершил убийство либо ради вознаграждения, либо потому, что разделял мотивы заказчика.

МИД России заявил сегодня протест главе немецкой дипломатической миссии в Москве Гезе Андреасу фон Гайруб в связи с "недружественным решением правительства Германии" об объявлении персонами нон-грата двух дипломатов посольства России в Германии. "В качестве предлога для высылки" было использовано вынесение 15 декабря в Берлине "абсолютно несправедливого, необъективного обвинительного приговора" в отношении гражданина России "В. А. Соколова" по делу об убийстве "одного из бывших лидеров террористических бандформирований на Северном Кавказе, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили", заявил сегодня МИД России.

Российская сторона "категорически отвергает голословные и оторванные от реальности обвинения в причастности российских государственных структур к этому преступлению, выдвинутые в рамках вердикта, носящего характер явного политического заказа", говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел России.

МИД России объявил персонами нон-грата двух дипломатов посольства Германии в России "в порядке симметричного ответа на недружественное решение правительства ФРГ" и подчеркнул, что в будущем Россия будет соразмерно реагировать "на любые потенциальные конфронтационные выпады".

По данным журналистского расследования The Insider*, Bellingcat и Der Spiegel, Вадим Красиков проходил службу в спецназе ФСБ "Вымпел". Эти издания указывали, что биллинг телефонов подозреваемого подтверждает его неоднократные звонки сотрудникам спецназа ФСБ, а также посещение тренировочных баз российских спецслужб. Однако бывшие спецназовцы назвали выводы журналистов ошибочными. Эти данные противоречат прежней версии о причастности к убийству Хангошвили окружения Рамзана Кадырова. Сам Кадыров ранее также заявил, что власти Чечни и России не имеют отношения к убийству Зелимхана Хангошвили. Представители чеченской диаспоры во Франции считают, что Хангошвили не был личным врагом Рамзана Кадырова, он был противником участия чеченцев в сирийском конфликте, говорится в биографической справке о Зелимхане Хангошвили, подготовленной "Кавказским узлом".

На "Кавказском узле" опубликован справочный материал "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

* издание включенo в список иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, составленный Минюстом России.