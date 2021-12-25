Вакцинация. Фото REUTERS/Valentyn Ogirenko

25 декабря 2021, 11:33

Сотрудница больницы в Карачаево-Черкесии заподозрена в фальсификации данных о вакцинированных

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Действуя в группе с четырьмя местными жителями, медсестра одной из районных больниц в Карачаево-Черкесии за деньги вносила ложные сведения о вакцинации от COVID-19, считают следователи.

По данным следствия, в августе сотрудница больницы вместе с четырьмя местными жителями за денежное вознаграждение вносила в Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19 заведомо ложные сведения о проведенной вакцинации граждан, сообщило следственное управление Следственного комитета по Карачаево-Черкесии.

В отношении сотрудницы больницы и четырех местных жителей возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 274.1 УК России (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации). Медсестра подозревается также в сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей (ч. 1 ст. 237 УК России). Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы, сказано в сообщении, опубликованном 24 декабря на сайте ведомства.

Общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Карачаево-Черкесии на 24 декабря составило 31 787. За период пандемии 27 902 человека выздоровели, 901 - скончался. "473 человека госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах", - сказано в сообщении оперативного штаба республики в Instagram.

"Кавказский узел" писал, что в конце октября власти Карачаево-Черкесии в связи с ростом числа заражений коронавирусом объявили об усилении ограничений и активизации разъяснительной работы о важности вакцинации. 2 декабря в республике был принят законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Введение QR-кодов сказалось на доходах рестораторов в Карачаево-Черкесии", "Борьба с COVID-19 в четырех регионах СКФО названа неэффективной", "Ограничения по коронавирусу усилены в Карачаево-Черкесии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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