Продлен арест обвиняемым по делу о перестрелке в Чернозубове

21 декабря 2021, 17:42

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Суд в Ростове-на-Дону продлил до 13 января 2022 года сроки содержания под стражей шестерых обвиняемых в вооруженном столкновении чеченских фермеров на хуторе Чернозубов.

Как писал "Кавказский узел", после перестрелки в Чернозубове были заключены под стражу Василий Дакишвили, которого следователи считают организатором перестрелки, Салим Мусаев и Рашид Ибрагимов, который явился в полицию как случайный свидетель конфликта. Еще трое человек были задержаны при попытке пересечь российско-украинскую границу в декабре 2019 года. В ноябре суд продлил арест обвиняемых до 21 декабря.

Перестрелка на хуторе Чернозубов произошла 22 октября 2019 года. Погибли пять человек, еще двое получили ранения. Причиной конфликта стал спор чеченских фермеров Дакишвили и Бациевых о правах на пастбище в Орловском районе Ростовской области. Сельхозкооператив "Новоселовский", которым руководил Василий Дакишвили, с 2018 года взял в аренду эти земли у бывших колхозников. Бациевы же выкупили эту землю в собственность. По рассказам очевидцев, за несколько дней до перестрелки Бациевы прогнали с поля совхозного тракториста, а Василий Дакишвили в ответ пообещал собрать всех трактористов и запахать землю "во что бы то ни стало". Родственники и знакомые погибших сочли реальной перспективу кровной мести близким участников конфликта.

Ростовский областной суд продлил арест Василию, Гиоргу и Зауру Дакишвили, а также Салиму Мусаеву, Рашиду Ибрагимову и Мераби Мамаеву до 13 января 2022 года включительно, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда.

Комментариями обвиняемых и их представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.