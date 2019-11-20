Местные жители рассказали о стабилизации ситуации на хуторе Чернозубов

20 ноября 2019, 21:03

Силовики сняли усиленную охрану после перестрелки на хуторе Чернозубов, в Орловском районе наблюдается относительное спокойствие, сообщили местные жители, отметив при этом, что примирение между чеченскими фермерами маловероятно.

Как писал "Кавказский узел", 22 октября земельный спор двух семей чеченских фермеров на хуторе Чернозубов Орловского района Ростовской области завершился перестрелкой. Пять человек погибли, двое получили ранения. Были задержаны и арестованы Василий Дакишвили, которого силовики считают организатором перестрелки, и Салим Мусаев. Дакишвили отрицает вину. В полицию явился также Рашид Ибрагимов, он утверждает, что был случайным свидетелем убийства. 5 ноября Ибрагимов также был заключен под стражу. Источники сообщили, что еще один подозреваемый был задержан в Грозном и передан ростовским полицейским, но о его аресте не сообщалось. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что по делу о перестрелке задержаны четыре человека, еще трое объявлены в розыск.

Семьи Дакишвили и Бациевых вступили в спор о правах на пастбище площадью 20 га. Сельхозкооператив "Новоселовский", которым руководил Василий Дакишвили, с 2018 года взял в аренду эти земли у бывших колхозников. Бациевы же выкупили эту землю в собственность. По рассказам очевидцев, за несколько дней до перестрелки Бациевы прогнали с поля совхозного тракториста, Василий Дакишвили в ответ пообещал собрать всех трактористов и запахать землю "во что бы то ни стало". Родственники и знакомые погибших сочли реальной перспективу кровной мести близким участников конфликта.

Местный житель на условиях анонимности рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что "ситуация в районе и поселке спокойная, происшествий не было". По его мнению, обе стороны конфликта "заняли выжидательную позицию", и местные жители не верят в то, что они примирятся.

Также он уточнил, что усиленную охрану Росгвардии и полицейских в поселке Орловском и на хуторах Камышевка и Чернозубов сняли 13-14 ноября, и гостиницы, ранее занятые офицерским составом, теперь свободны для проживания.

В Орловский район приезжали старейшины из Ростовской области и Чечни, а также священнослужители и представители главы Чечни Рамзана Кадырова. Целью их визита была попытка помирить семьи Бациевых и Дакишвили. "Было собрание, все участвовали, но к чему пришли - неясно", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Алексей Семенов, родственники которого проживают в соседнем с хутором Чернозубов селе Черкесском.

По его мнению, "у чеченцев жесткий контроль над информацией, никто ничего не говорит".

Алексей Семенов также отметил, что в поселке ожидают прибытия комиссии следователей из Москвы, которые будет разбираться в обстоятельствах дела.

О судьбе сельхозкооператива "Новоселовский", которым руководил Василий Дакишвили, пока также мало информации, отметил Семенов.

"Что касается совхоза, то там идут судебные разбирательства, и неясно, какое будущее ждет СПК и останется ли Дакишвили у руководства", - пояснил он.

Состояние участника перестрелки 42-летнего Адлана Бациева, находящегося в Орловской районной больнице, удовлетворительное, его родственники собираются перевести его в другое медицинское учреждения для дальнейшего лечения, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" главврач Орловской районной больницы Наталья Корнеева.

Она отметила, что ранее из больницы выписался 45-летний Балауди Хусиханов. "Его самочувствие хорошее. Он лечится дома, никакого ухудшения здоровья не было замечено", - добавила главврач.

Кровная месть - обычай, сложившийся при родовом строе как средство защиты чести, достоинства и имущества рода. Он состоит в обязанности родственников убитого отомстить убийце или его родным, говорится в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе". Также "Кавказским узлом" подготовлен анимационный ролик об одном из случаев кровной мести на Северном Кавказе.

Напомним, что трое погибших - из семьи Бациевых, еще двое - 35-летний Зураб Дакишвили и его знакомый, армянин Эдгар. В кровопролитии обе стороны винят друг друга, утверждая, что именно оппоненты первыми открыли огонь. Конфликт между двумя чеченскими семьями, одна из которых - выходцы из Грузии, приведет к кровной мести, предположили жители Чечни. Представитель Кадырова не убедил местную чеченскую общину, что конфликт между двумя семьями исчерпан. Вооруженные силовики взяли под охрану больницу, куда поступили двое раненных в перестрелке - Адлан Бациев и Балауди Хусиханов.