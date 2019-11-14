Четвертый подозреваемый задержан по делу о перестрелке в Чернозубове

14 ноября 2019, 03:04

Задержан четвертый подозреваемый по делу о перестрелке с пятью убитыми на хуторе Чернозубов Орловского района, еще трое объявлены в розыск, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 октября земельный спор двух семей чеченских фермеров на хуторе Чернозубов Орловского района Ростовской области завершился перестрелкой. Погибли пять человек, еще двое получили ранения. Первым после перестрелки силовики задержали Василия Дакишвили. Суд поместил его под стражу на два месяца. Силовики считают Дакишвили организатором перестрелки, он отрицает свою вину. 29 октября суд заключил под стражу Салима Мусаева, задержанного по этому делу. В полицию явился также Рашид Ибрагимов, он утверждает, что был лишь случайным свидетелем убийства. 5 ноября Ленинский райсуд в Ростове-на-Дону постановил заключить Ибрагимова под стражу. Источники сообщили, что еще один подозреваемый был задержан в Грозном, 25 октября его передали ростовским полицейским, но о его аресте не сообщалось. По словам источника в МВД Чечни, это Мераб Маргошвили.

О задержании четвертого участника перестрелки Василий Голубев сообщил вечером 13 ноября в эфире телеканала "Дон24". "По делу задержаны четыре человека, еще трое находятся в розыске", - сказал, в частности, Голубев.

Инцидент доказал, что региональное законодательство, регулирующее вопросы выпаса животных, требует корректировки, добавил губернатор. «В ближайшее время состоится координационный совет при губернаторе, на котором будет обсуждаться это резонансное преступление и меры, которые необходимо принять для недопущения подобных трагедий. Вероятно, потребуется корректировка регионального законодательства. Вопрос находится на моем личном контроле и постоянном сопровождении», - сказал губернатор, слова которого приводятся на сайте издания.