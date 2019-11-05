Третий подозреваемый арестован после перестрелки в Чернозубове

05 ноября 2019, 16:42

Суд в Ростове-на-Дону постановил сегодня заключить под стражу Рашида Ибрагимова, подозреваемого в причастности к убийству пяти человек в ходе конфликта между чеченскими фермерами.

Как сообщал "Кавказский узел", Рашид Ибрагимов добровольно явился в полицию спустя неделю после перестрелки. Он утверждает, что был лишь случайным свидетелем убийства.

Ранее после перестрелки на хуторе Чернозубов были помещены под арест Василий Дакишвили и Салим Мусаев. Сообщалось также о задержании Мераба Маргошвили.

Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону вынес решение об аресте Рашида Ибрагимова до 21 декабря, сообщили в пресс-службе суда. "Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - процитировал представителя суда ТАСС.

Защита Ибрагимова обжаловала арест, апелляцию рассмотрят 8 ноября, передал информацию пресс-службы суда "Интерфакс".

22 октября земельный спор двух семей чеченских фермеров вылился в перестрелку на хуторе Чернозубов Орловского района, в результате которой погибли пять человек, еще двое были ранены. Дело расследуется по статье о групповом убийстве. Трое погибших - из семьи Бациевых, еще двое – 35-летний Зураб Дакишвили и его знакомый, армянин Эдгар. В кровопролитии обе стороны винят друг друга, утверждая, что именно оппоненты первыми открыли огонь. Родственники и знакомые погибших назвали реальной перспективу кровной мести близким участников конфликта.

Напомним, что представители семей Дакишвили и Бациевых спорили о правах на пастбище площадью в 20 га. Сельхозкооператив "Новоселовский", главой которого является Василий Дакишвили, с 2018 года арендовал эти земли у бывших колхозников. Бациевы же выкупили эту землю в собственность. По рассказам очевидцев, за несколько дней до перестрелки Бациевы прогнали с поля совхозного тракториста, но Василий Дакишвили в ответ пообещал собрать всех трактористов и запахать землю "во что бы то ни стало", сообщила 25 октября "Новая газета".