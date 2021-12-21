Краснодарские активисты оштрафованы за пикеты в поддержку Пивоварова

21 декабря 2021, 15:18

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Суд в Краснодаре назначил штрафы трем активистам, признав их нарушителями правил проведения пикетов на акциях в поддержку бывшего исполнительного директора "Открытой России"* Андрея Пивоварова.

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября, когда в Ленинском райсуде Краснодара прошло первое заседание по делу Андрея Пивоварова, около здания суда провели пикеты в поддержку арестованного три активиста, в том числе Илья Ермачков. Эти три активиста, а также еще один молодой человек, провели пикеты и 12 ноября у здания администрации края, после чего были задержаны. Их отпустили после составления протоколов о нарушении порядка организации или проведения пикета (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ) с обязательством о явке. Одним из участников пикетов около краевой администрации был активист Игорь Вараев.

Ленинский райсуд Краснодара оштрафовал трех участников пикетов - Илью Ермачкова, Сергея Беспамятного и Романа Кочканяна, сообщил адвокат Феликс Вертегель, сотрудничающий с правозащитным проектом "ОВД-Инфо"**.

По его словам, всех активистов суд признал виновными по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ. Ермачкову и Беспамятному, участвовавшим в двух пикетах, назначили по два штрафа в размере 10 тысяч рублей каждый, Кочканяна оштрафовали на 10 тысяч рублей, говорится в публикации на сайте правозащитного проекта.

Часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ предусматривает штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Заседания по делам активистов прошли сегодня, следует из информации на сайте Ленинского райсуда Краснодара. Там же отмечено, что на сегодня было назначено заседание по делу Игоря Вараева, также обвиненного по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ. Информация об итогах заседания в карточке дела не приведена.

Напомним, Андрей Пивоваров находится под стражей в Краснодаре со 2 июня. Жалоба защиты на решение об аресте ранее была отклонена, хотя адвокаты представили доказательства, что репост в соцсети, из-за которого ведется расследование, сделал не Пивоваров. 11 ноября Ленинский райсуд продлил ему срок ареста на полгода, 16 декабря Краснодарский краевой суд оставил в силе это решение.

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются на тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

** внесено Минюстом России в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.