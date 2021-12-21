Ленинский райсуд Краснодара. Фото: пресс-служба Экологическая вахта по Северному Кавказу http://www.ewnc.org/

21 декабря 2021, 15:18

Краснодарские активисты оштрафованы за пикеты в поддержку Пивоварова

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Краснодаре назначил штрафы трем активистам, признав их нарушителями правил проведения пикетов на акциях в поддержку бывшего исполнительного директора "Открытой России"* Андрея Пивоварова.

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября, когда в Ленинском райсуде Краснодара прошло первое заседание по делу Андрея Пивоварова, около здания суда провели пикеты в поддержку арестованного три активиста, в том числе Илья Ермачков. Эти три активиста, а также еще один молодой человек, провели пикеты и 12 ноября у здания администрации края, после чего были задержаны. Их отпустили после составления протоколов о нарушении порядка организации или проведения пикета (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ) с обязательством о явке. Одним из участников пикетов около краевой администрации был активист Игорь Вараев.

Ленинский райсуд Краснодара оштрафовал трех участников пикетов - Илью Ермачкова, Сергея Беспамятного и Романа Кочканяна, сообщил адвокат Феликс Вертегель, сотрудничающий с правозащитным проектом "ОВД-Инфо"**.

По его словам, всех активистов суд признал виновными по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ. Ермачкову и Беспамятному, участвовавшим в двух пикетах, назначили по два штрафа в размере 10 тысяч рублей каждый, Кочканяна оштрафовали на 10 тысяч рублей, говорится в публикации на сайте правозащитного проекта.

Часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ предусматривает штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Заседания по делам активистов прошли сегодня, следует из информации на сайте Ленинского райсуда Краснодара. Там же отмечено, что на сегодня было назначено заседание по делу Игоря Вараева, также обвиненного по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ. Информация об итогах заседания в карточке дела не приведена.

Напомним, Андрей Пивоваров находится под стражей в Краснодаре со 2 июня. Жалоба защиты на решение об аресте ранее была отклонена, хотя адвокаты представили доказательства, что репост в соцсети, из-за которого ведется расследование, сделал не Пивоваров. 11 ноября Ленинский райсуд продлил ему срок ареста на полгода, 16 декабря Краснодарский краевой суд оставил в силе это решение.

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются на тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

** внесено Минюстом России в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Примечание:

"Кубанские активисты провели пикеты в первый день суда над Пивоваровым", "Андрей Пивоваров доставлен в Краснодар по делу о репосте", "Пивоваров попросил Кириенко поручиться за него на время предвыборной кампании".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

21 декабря 2021, 17:42

21 декабря 2021, 16:57

  • Абхазская оппозиция озвучила претензии к президенту

    Оппозиция собралась сегодня на несанкционированный митинг в центре Сухума под лозунгами с требованием отставки президента Аслана Бжании. Социально-экономическая и политическая ситуация в республике на фоне пандемии ухудшились, заявили участники акции. Параллельно проходит и митинг в поддержку президента.

21 декабря 2021, 16:21

21 декабря 2021, 15:37

  • Астраханский чиновник обвинен в махинациях на 105 миллионов

    Завершено расследование уголовного дела о злоупотреблении полномочиями главы управления мелиорации Астраханской области. Он потребовал от подрядчика, который получил право на реконструкцию насосной станции, заключить договор субподряда с подконтрольной ему компанией и подписать акт приема выполненных работ, хотя объект не был сдан, сообщила сегодня прокуратура Астраханской области.

21 декабря 2021, 14:49

  • Армянские следователи допросили вернувшихся из плена военных

    Десять военнопленных, которых 19 декабря Азербайджан вернул Армении, находятся дома, ведется расследование причин их пленения, сообщил сегодня представитель Следкома Вардан Тадевосян. По данным армянской стороны, в плену находятся свыше 130 пленных, однако Азербайджан подтверждает информацию лишь о примерно 50 из них, заявил правозащитник Артак Зейналян.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи