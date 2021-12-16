Суд в Краснодаре отказался освободить Андрея Пивоварова

16 декабря 2021, 20:18

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Прокуратура не предоставила суду доказательств того, что бывший исполнительный директор "Открытой России"* Андрей Пивоваров может скрыться или влиять на ход дела, но суд отказал в удовлетворении апелляции на продление его ареста.

Как писал "Кавказский узел", Андрей Пивоваров находится под стражей в Краснодаре со 2 июня. Жалоба защиты на решение об аресте была отклонена, хотя адвокаты представили доказательства, что репост в соцсети, из-за которого ведется расследование, сделал не Пивоваров. 25 октября Краснодарский краевой суд отказался удовлетворить апелляцию на арест ​Андрея Пивоварова. 11 ноября в Ленинском райсуде Краснодара прошло первое заседание по делу Пивоварова, суд продлил ему срок ареста на полгода. 9 декабря Апелляционный суд оставил в силе решение об обеспечительном аресте имущества Андрея Пивоварова.

Сегодня Краснодарский краевой суд отказал в удовлетворении жалобы адвокатов на продление срока содержания под стражей политика Андрея Пивоварова и оставил его в краснодарском СИЗО до 29 апреля 2022 года, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

По его словам, прокурор выступил против удовлетворения апелляции, поскольку посчитал, что решение Ленинского районного суда по продлению содержания под стражей законное и обоснованное, мотивировку привел на полторы страницы. "Подобное заявление не выдерживает никакой критики, потому что оно не подтверждается материалами уголовного дела. Мы считаем, что сторона обвинения, и в том числе суд первой инстанции, ничем не подтвердили свои опасения, что Пивоваров может скрыться и воспрепятствовать производству по делу. Таких доказательств в деле нет. Вся мотивировка прокуратуры надумана", - заключил Бадамшин.

Дата заседания по изменению территориальной подсудности дела до сих пор не назначена, несмотря на то, что с подачи ходатайства защиты прошло уже больше месяца, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" бывший координатор "Открытой России"* Татьяна Усманова. "11 ноября на первом заседании, где уголовное дело в отношении Пивоварова рассматривали по существу, адвокаты потребовали передать дело в Санкт-Петербург, потому что это родной город Андрея и к Краснодару он не имеет никакого отношения", - сообщила Усманова. По ее словам, защита Пивоварова обратилась в Краснодарский краевой суд с ходатайством об изменении подсудности, но заседание по этому поводу до сих пор не назначено, несмотря на то, что предельный срок рассмотрения таких ходатайств не больше 10 дней.

Пивоваров содержится в СИЗО Краснодара в полной изоляции, за 7 месяцев он ни разу не мог позвонить родным, также ему запрещены свидания, отметила Усманова. "В камере у него нет ни телевизора, ни радио. Сразу после ареста мы оформили подписку на "Новую газету", но приносить ее стали после многочисленных жалоб только в сентябре. Вторая подписка была на "Коммерсант", но его ему не передают. Его маме больше 70 лет, она вынуждена приезжать на заседания из Санкт-Петербурга, чтобы хотя бы на несколько минут увидеть сына", - рассказала она.

По словам Усмановой, единственная возможность у Пивоварова общаться со внешним миром - это сервис ФСИН-письмо, который работает с большими перебоями.

"Кавказский узел" также писал, что активисты проводят в Краснодаре пикеты в поддержку Пивоварова. Так, 9 ноября кубанская активистка Яна Антонова провела в поддержку Андрея Пивоварова одиночный пикет с целью привлечь общественное внимание к началу суда над ним. Дело против Пивоварова завели в Краснодаре, чтобы процесс прошел тихо, предположила она. 11 ноября акцию в поддержку Андрея Пивоварова у здания суда в Краснодаре провел Илья Ермачков вместе с еще двумя активистами. 12 ноября они вновь вышли на пикетирование, силовики задержали четырех человек и после составления административных протоколов отпустили.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются на тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".

* – деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.