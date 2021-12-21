Туристы заблокированы в Грузии из-за угрозы схода лавины

21 декабря 2021, 07:01

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Десятки туристов и водителей грузовиков оказались заблокированы после того, как власти Грузии запретили 20 декабря движение машин по трассе Коби – Гудаури из-за обильного снегопада и угрозы схода лавины.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 декабря проезд всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге в направлении на выезд из России в Грузию был запрещен из-за ухудшения погодных условий. 20 декабря стало известно, что из-за сильной метели власти Грузии закрыли участок трассы Кода – Парцхиси – Манглиси – Цалка – Ниноцминда, который ведет к границе с Арменией.

Десятки туристов в Грузии оказались заблокированы после того, как было запрещено движение по автотрассе Коби – Гудаури. Люди ожидают открытия дороги около суток. Движение по ней было запрещено из-за сильного снегопада и опасности схода лавин, власти заявили, что пока работы по очистке невозможны, информировал в ночь на 21 декабря на своем сайте телеканал "Рустави-2".

Телеканал также опубликовал видеоролик, на кадрах которого показаны десятки легковых автомобилей, которые стоят на заснеженной дороге. Также на кадрах показано более десятка людей, у некоторых из них рюкзаки, идет снег. Затем показана колонна грузовиков, которая стоит на заснеженной трассе, некоторые из водителей чистят лопатами снег.

На трассе также ожидают открытия КПП "Верхний Ларс" водители десятков грузовиков. Большегрузы стоят уже несколько дней. Водители говорят, что, если они не смогут продолжить путь в ближайшее время, то у них закончатся запасы питания. Власти пока не могут назвать точную дату возобновления движения по дороге, по их словам, все зависит от погоды, передало вечером 20 декабря "Батумилеби".

Департамент автодорог Грузии информировал о закрытии участков Млета – Гудаури и Гудаури – Коби автодороги Мцхета – Степанцминда – Ларс 20 декабря. Дороги закрыты из-за обильного снегопада и опасности схода лавины, сообщило 20 декабря ведомство на своей странице в Facebook.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, собраны в опубликованной на "Кавказском узле" справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда ожидается снег при температуре -9 градусов и скорости ветра 2 метра в секунду. В ночь на 21 декабря также ожидается снегопад, температура воздуха и скорость ветра останутся прежними. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.