КПП «Верхний Ларс». Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Северной Осетии https://15.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4635312

19 декабря 2021, 19:57

Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Проезд всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге запрещен из-за ухудшения погодных условий, сообщило Управление МЧС по Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", вечером 17 декабря во второй раз за сутки было запрещено движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге в связи с непогодой в Грузии. 18 декабря в полдень проезд для грузовиков был разрешен. Однако уже вечером ограничения на проезд для фур были введены вновь.

Движение по Военно-Грузинской дороге закрыто для всех видов транспорта, проинформировало сегодня управление МЧС по Северной Осетии.

В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автомашин, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение для всех видов автотранспорта на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 19 часов 30 минут 19 декабря до особого распоряжения, сообщило на своем сайте Главное управление МЧС России по Северной Осетия-Алании.

Ведомство рекомендовало участникам движения планировать свое передвижение в соответствии со складывающейся обстановкой. Также оно попросило водителей воздержаться от поездок в данном направлении.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в грузинском селе Степанцминда ожидается снег при температуре -9 градусов и скорости ветра два метра в секунду. 20 декабря снегопад усилится. Осадки с меньшей интенсивностью прогнозируются и в последующие три дня. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Около 400 фур образовали очередь на "Верхнем Ларсе", "Более 640 фур скопились на "Верхнем Ларсе", "420 большегрузов скопились на "Верхнем Ларсе".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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