Грузовикам запрещен проезд по Военно-Грузинской дороге

18 декабря 2021, 22:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге для фур вновь введены спустя несколько часов после возобновления движения большегрузов.

Как писал "Кавказский узел", вечером 17 декабря во второй раз за сутки было запрещено движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге в связи с непогодой в Грузии. Проезд для грузовиков был разрешен сегодня с 12.40 мск.

Проезд по Военно-Грузинской дороге закрыт для большегрузных автомобилей. Ограничения введены в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, сообщило сегодня МЧС Северной Осетии.

Запрет на движение большегрузного автотранспорта на участке Владикавказ - Ларс начал действовать с 19.30 мск, следует из сообщения на сайте ведомства.

Согласно данным с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 22.00 мск, на въезде в Россию из Грузии стоит несколько автомобилей. На самом КПП в очереди стоят несколько легковых и грузовых машин. На въезде в Грузию видна очередь из фур, несколько легковых автомобилей стоят на пункте контроля. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, собраны в опубликованной на "Кавказском узле" справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в грузинском селе Степанцминда ожидается снег при температуре -8 градусов, скорость ветра составит 1 метр в секунду. 19 декабря вновь ожидается снегопад при температуре -8, ветер усилится до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.