Житель Дагестана получил шесть лет колонии за участие в ИГ*

16 декабря 2021, 18:56

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Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести годам колонии общего режима жителя Дербента Мовсума Мамедова, признав его участником «Исламского государства»*.

Житель Дербента Мовсум Мамедов был обвинен в содействии террористической деятельности (часть 1 статьи 205.1 УК России), попытке организации незаконного вооруженного формирования (часть 1 статьи 30 - часть 1 статьи 208 УК России) и участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК России).

По версии следствия, в феврале 2020 года в Санкт-Петербурге Мамедов принял присягу на верность руководителю запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", зафиксировал процесс её произнесения на аудиозаписи, и участвовал в деятельности ИГ* до своего задержания 3 ноября 2020 года в Махачкале сотрудниками правоохранительных органов.

В феврале-марте 2020 года в Санкт-Петербурге Мамедов, зная о намерении своего знакомого создать на территории Дагестана подконтрольное «ИГ»* вооружённое формирование, убеждал другого человека стать участником этого формирования, рассказали сегодня корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Мамедов признан виновным и приговорен к шести годам колонии общего режима. Свою вину он не признал, сообщили в суде. Комментариями Мовсума Мамедова и его представителей относительно приговора «Кавказский узел» пока не располагает.

Уголовное дело в отношении Мовсума Мамедова поступило в суд 8 июня, процесс занял девять заседаний, следует из картотеки на сайте Южного окружного военного суда.

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* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.