Передано в суд дело об убийстве приставов в Сочи

15 декабря 2021, 11:55

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Вартан Кочьян, обвиняемый в убийстве двух судебных приставов в Сочи, в ходе следствия полностью признал вину. Дело передано в суд, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня в Адлере были застрелены младший судебный пристав 31-летний Альберт Агозян и судебный пристав-исполнитель 30-летний Андраник Матевосян. По версии следствия, огонь из охотничьего ружья по ним открыл 60-летний житель Адлерского района Сочи Вартан Кочьян, когда приставы пришли его выселять из постройки, признанной самостроем. Кочьян был задержан. Он сам сообщил об убийстве и сдался полицейским. Во время инцидента ранение получил и третий человек, сообщило следствие. Сочинцы назвали земельную тяжбу Кочьяна с мэрией типичной для города.

Инцидент с расстрелом судебных приставов в Адлере обнажил многолетний конфликт местных жителей с властями о праве собственности на земельные участки. Уже после убийства приставов, 15 июня, суд отказал Кочьяну и еще 12 заявителям из Адлера в просьбе приостановить исполнительные действия по сносу их гаражей. Сочинцы просили отложить снос в связи с тем, что на 10 августа назначено заседание кассационного суда. Причиной сноса построек Кочьяна и других старожилов стало желание сдавать в аренду землю предпринимателям под торговые ларьки, сообщил источник в городской администрации. Подробнее о том, в чем причина трагедии, что известно о стрелке и погибших и сколько стоит спорная земля, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Адлерский стрелок: почему пенсионер убил приставов".

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Сочи Вартана Кочьяна, обвиняемого в посягательстве на жизнь судебных приставов и умышленном повреждении чужого имущества, дело направлено в суд, сообщил сегодня Следком РФ.

По данным следствия, Кочьян, который не исполнил добровольно решение суда о сносе самостроя, произвел прицельные выстрелы их охотничьего ружья в судебных приставов, которые пришли выселять его. Также он выстрелил в погрузчик, предназначенный для сноса самостроев, ущерб составил более 150 тысяч рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кочьян полностью признал вину. "Психолого-психиатрической судебной экспертизой Кочьян признан вменяемым (...) В ходе следствия обвиняемый вину признал в полном объеме и в содеянном раскаялся", - процитировало сообщение следствия ТАСС.

В каком именно суде будет рассматриваться дело Кочьяна, следствие не уточнило.

Статья 295 УК РФ (посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование) предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы, или пожизненное заключение, или смертную казнь. Часть 1 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества) - до двух лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что Кассационный суд в тяжбе с соседями Кочьяна по кооперативу "Гранж" принял сторону мэрии Сочи, в августе гаражи были снесены под контролем приставов.