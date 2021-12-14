Евпропейский суд по правам человека. Фото: Djtm https://ru.wikipedia.org/

14 декабря 2021, 15:27

ЕСПЧ обязал власти России выплатить компенсацию жителю Дагестана

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Европейский суд по правам человека констатировал нарушение права на справедливое судебное разбирательство жителя Махачкалы Абуталипа Шахруева, который был осужден на 11 лет на основании показаний, полученных под пытками. Суд сегодня обязал Россию выплатить ему компенсацию в 52 тысячи евро.

Как писал "Кавказский узел", после задержания жителя Махачкалы Абуталипа Шахруева силовики пытками заставили его оговорить себя. Суд в Махачкале в марте 2018 года приговорил Шахруева к 11 годам колонии строгого режима по делу о пособничестве боевикам, проигнорировав его заявления о признании под пытками.  В октябре 2018 года Шахруев направил жалобу в Страсбургский суд.

Европейский суд по правам человека рассмотрел сегодня дело Абуталипа (на сайте ЕСПЧ упоминается как Абуталиб) Шахруева против России. В поступившей в суд жалобе было указано, что 5 июля 2017 года сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом в Дагестане задержали Шахруева недалеко от села Семендер в Дагестане по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании. Силовики били его ногами и кулаками по голове, пытали электрическим током, душили мешком, заставляя признаться в террористических преступлениях. На следующий день он признался в совершенных преступлениях. 7 июля 2017 года, когда Шахруева доставили в ИВС, у него были зафиксированы гематомы на правом глазу и плече, в области таза и ягодиц, множественные синяки на спине, животе, правой ноге, ступнях и синяк на щеке, говорится на сайте суда.

3 октября 2017 года Шахруев пожаловался следователю на жестокое обращение, но 12 октября 2017 года следователь отказал в возбуждении уголовного дела, в основном ссылаясь на показания силовиков, которые отрицали утверждения заявителя. 1 марта 2018 года прокурор признал отказ неполным, однако результат разбирательства до сих пор не ясен, говорится в сообщении ЕСПЧ.

Страсбургский суд пришел к выводу, что использование национальными судами признания заявителя, полученного с нарушением статьи Европейской конвенции о правах человека о запрете пыток, сделало судебный процесс над Шахруевым несправедливым. В результате было нарушено право на справедливое судебное разбирательство (пункт 1 статьи 6 Конвенции). Суд назначил ему компенсацию в размере 52 тысяч евро, сообщил сегодня  руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Примечание:

"Совет по правам человека взял показания уроженцев ЮФО и СКФО о пытках в Саратове", "Обвиняемый в убийстве Камалова сообщил "Черновику" подробности пыток", "Депутаты Госдумы от Дагестана отреагировали на сообщения о пытках кавказцев в саратовской тюрьме".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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