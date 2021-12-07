Камнепад заблокировал проезд к поселку Местия

07 декабря 2021, 07:00

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Обвал камней заблокировал трассу Зугдиди – Джвари – Местия – Ласдили, которая является единственным путем сообщения с поселком Местия в Грузии, из-за чего его жители оказались отрезаны от внешнего мира.

Дорожные службы ведут расчистку трассы Зугдиди – Джвари – Местия – Ласдили, движение по которой 6 декабря было приостановлено из-за обвала камней, информировал вечером 6 декабря "Sputnik Грузия".

ЧП произошло на 43-м километре автодороги, это главная дорога, которая ведет из региона Самегрело в высокогорную Сванети, дорожные службы ведут расчистку завала в умеренном темпе, так как есть угроза повторного обвала камней, передало вечером 6 декабря на своем сайте издание "Батумилеби."

Поселок Местиа (центр Местийского муниципалитета провинции Самегрело, – Прим. "Кавказского узла") по-прежнему остается отрезанным от внешнего мира. Камнепад полностью перекрыл трассу, преодолеть завалы смогла лишь небольшая группа людей, которой нужно было экстренно попасть в Сванети. Пересечь зону обвала им помогли спасатели. Дорожные службы опасаются нового обвала камней и рассматривают вариант спровоцировать его принудительно, при помощи взрывчатки. Завершить работы по очиске трассы от завалов планируется 7 декабря, сообщил вечером 6 декабря на своем сайте телеканал "Рустави-2".

"Кавказский узел" также писал, что 24 марта 22 села в грузинском регионе Мцхета-Мтианети и около 10 семей в Рача-Лечхуми оказались отрезанными от мира в связи со сходом оползней.