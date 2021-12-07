QR код в кафе, фото6 Елена Синеок, "Юга.ру"

07 декабря 2021, 00:29

Более 500 жителей Кабардино-Балкарии выступили против введения QR-кодов

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители Кабардино-Балкарии поддержали письмо инициативной группы против принудительной вакцинации, введения QR-кодов и других ограничений в связи с коронавирусом. Подобные решения должны приниматься после широкого общественного обсуждения, указали они.

Как писал "Кавказский узел", 30 ноября депутаты парламента Кабардино-Балкарии поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов. За федеральный законопроект проголосовали 43 депутата, 11 выступили против. Они сделали это в угоду федеральному центру, а не с учетом ситуации в регионе, указали пользователи Facebook и Instagram. 3 декабря житель Прохладного Виктор Бергман на пикете выступил против введения QR-кодов для посещения общественных заведений. Многие жители Кабардино-Балкарии негативно относятся к QR-кодам, отметили представители общественных движений. 

Законодательные поправки, предполагающие обязательное предъявление QR-кодов при посещении общественных заведений, приняты и в других регионах СКФО. 25 ноября их одобрили депутаты парламента Дагестана. Однако активисты выступили против введения QR-кодов в республике. 25 ноября законопроект был принят со второй попытки в Северной Осетии. Местные журналисты предположили, что повторное голосование парламента Северной Осетии было организовано под давлением федеральных властей. 2 декабря парламент Карачаево-Черкесии поддержал федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.

Инициативная группа подготовила открытое письмо, в котором выступила против принудительной вакцинации, введения Q-кодов и других ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Любые ограничения прав людей, связанных с вакцинацией, противоречат Конституции России и нормам международного права, говорится в письме

Авторы письма заявляют, что категорически не согласны с проектами законов, внесенных на рассмотрение Госдумы России - "О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»" и  "О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»". Если их примут, то это серьезно ограничит права людей, говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". 

Правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Предлагаемые решения – экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте правительства России от 12 ноября. Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что законопроекты предполагают действие ограничений до 1 июня 2022 года, сообщил "Интерфакс". 

По мнению авторов письма, данные законопроекты должны пройти через широкое общественное обсуждение в регионах. В Кабардино-Балкарии такое обсуждение можно было бы организовать в Общественной палате республики и в парламенте Кабардино-Балкарии, считают они.  

"Из пояснительных записок к проектам указанных законов следует, что они разработаны для реализации дополнительных мероприятий, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), исполнение перечня поручений президента Российской Федерации от 24 октября 2021 года, что они будут способствовать снижению темпов распространения новой коронавирусной инфекции, поскольку позволят исключить случаи ее завоза с территории одного субъекта России на территорию другого субъекта России воздушным, железнодорожным транспортом", - говорится в письме.

Эти проекты федеральных законов предусматривают ограничение допуска в торговые центры, фитнес-клубы, а также самолеты или поезда дальнего следования тех, кто не имеет документов, подтверждающих вакцинацию против коронавируса, медицинские противопоказания к прививке, либо перенесенное заболевание, указали активисты.

"Таким образом, предусмотренное Конституцией РФ и Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод право на свободу передвижения ставится в зависимость от перенесения гражданином заболевания, либо от факта проведения им профилактической прививки, то есть введения в организм человека иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики (вакцины, анатоксины, иммуноглобулины и прочие лекарственные средства) в целях создания специфической невосприимчивости к инфекционным болезням", - говорится в письме.

Авторы письма уведомляют, что в случае принятия этих законов они оставляют за собой право направить запрос в Конституционный суд России на их соответствие Конституции.

"Ограничение людей в праве передвижения, равно как и принудительная вакцинация [...] является бесчеловечным и унижающим достоинство обращением, несовместимым с Конвенция о защите прав человека и основных свобод" -, указали они.

Ограничение допуска граждан на воздушное судно или поезд дальнего следования без документов, свидетельствующих о вакцинации от коронавирусной инфекции, фактически является безвыходной ситуацией, в которой человеку необходимо будет привиться, чтобы отправиться в другой субъект Российской Федерации для прохождения лечения, в отпуск, говорится в письме.

"При таких обстоятельствах ограничение предусмотренного статьей 27 Конституции Российской Федерации права на свободу передвижения фактически является элементом давления, то есть завуалированной формой принуждения к вакцинации", - считают активисты.

Подписи под письмом поставили более 500 жителей Кабардино-Балкарии. Активисты направили его в Общественную палату республики, а также опубликовали в соцсетях.

"Основной закон государства – Конституция. Все, что противоречит Конституции, не имеет юридической силы. А эти два законопроекта нарушают две статьи Конституции", - полагает один из авторов открытого письма Рахман Акбашев.

Юрист Кабардино-Балкарского Правозащитного центра Заур Шокуев, комментируя письмо, сослался на статью 27 Конституции России о том, что "каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства [...] может свободно выезжать за пределы Российской Федерации", а граждане России имеют право "беспрепятственно возвращаться" в страну.

"Все высшие должностные лица утверждают, что вакцинация носит добровольный характер, но о какой добровольности может идти речь, если передвижение гражданина ставится в зависимость от наличия или отсутствия QR-кода. Полагаю, что все ограничения на право передвижения являются антиконституционными", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Нет уверенности в том, что ограничительные меры на этом закончатся, и завтра не появятся новые, отметил Шокуев.

Комментариями Общественной палаты Кабардино-Балкарии относительно открытого письма активистов "Кавказский узел" пока не располагает.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". 

Примечание:

 "Очный формат обучения запланирован в школах Кабардино-Балкарии", "Ковидный госпиталь открывается на базе больницы в Прохладном", "Для пациентов владикавказской больницы доставили три тонны кислорода из Кабардино-Балкарии".

Автор: Людмила Маратова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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