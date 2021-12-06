Передано в суд дело о краже с самолета в Таганроге

06 декабря 2021, 10:41

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Дело жителя Таганрога Жоры Хачунца, обвиненного в краже оборудования с самолета "судного дня", направлено в суд, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря стало известно, что дело о краже оборудования с самолета "судного дня" направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. 30 ноября Таганрогский горсуд продлил арест обвиняемого Жоры Хачунца по 4 января 2022 года.

Житель Таганрога Жора Хачунц был задержан 26 декабря 2020 года рядом с домом после того, как сел за руль автомобиля, тогда как по решению суда ему это было запрещено. Уже во время административного ареста он оказался подозреваемым в краже с местного авиазавода оборудования из самолета Ил-80.

Уголовное дело о краже авиационного оборудования из самолета ИЛ-86 с обвинительным заключением направлено в Таганрогский горсуд для рассмотрения по существу, сообщила сегодня пресс-служба управления МВД по Ростовской области.

"Установлено, что в декабре прошлого года мужчина вместе с неустановленными следствием лицами проник через аварийную дверь на борт воздушного судна, где демонтировал и похитил имущество, после чего распорядился им по своему усмотрению. Сумма причиненного ущерба составила более 2,5 миллионов рублей", - изложена версия следствия в публикации на сайте ведомства.

Пункт «б» части 4 статьи 158 УК РФ (Кража), по которому обвинен Хачунц, предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, Ил-80 находился в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева на плановом обслуживании, но 7 декабря 2020 года при осмотре самолета специалисты увидели следы взлома на грузовом люке. Было установлено похищение 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков. Общая стоимость похищенного первоначально была оценена в более чем миллион рублей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал произошедшее крупным ЧП. На месте кражи аппаратуры с самолета "судного дня" были обнаружены следы ДНК Жоры Хачунца.