Показательная акция по очистке достопримечательности от ленточек прошла в Адыгее

04 декабря 2021, 16:58

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Тридцать волонтеров очистили местность близ Девичьего камня в Адыгее от нетканых салфеток, одноразовых масок и тряпок. Туристы должны осознать, что причиняют вред деревьям, привязывая к ним что-либо, указали организаторы акции. Традиция привязывать ленточки к ветвям есть у всех кавказских народов, но так делают только в священных местах, сообщил этнограф Руслан Сефербеков.

Как писал "Кавказский узел", Девичий камень, известный также как Казачий или Черкесский - это действующий памятник природы республиканского значения, привлекательный для туристов. Негосударственный природоохранный центр "НАБУ-Кавказ" заранее призвал волонтеров провести сегодня акцию по очистке деревьев близ Девичьего камня от ленточек, которые повязывают туристы.

На Северо-Западном Кавказе немало примечательных мест, где ветви деревьев густо обвязаны разноцветными лентами. Это проявление бескультурья и, кроме того, вредит деревьям, указали экологи. Они пояснили, что традиция подвязывания лент из ткани связана с духовно-религиозными верованиями и имеет смысл только в определенных местах и только в том случае, если человек вовлечен в соответствующую культуру.

Экологи призвали бороться с традицией привязывать ленточки

На призыв очистить памятник природы от мусора откликнулись 30 человек. Они приехали семьями, несмотря на ранее утро. "Это состоявшиеся взрослые люди, которые могли бы в субботу утром поваляться в постелях. Приехали на своих машинах, причем там местами опасно - я переживала за этот аспект акции. На самом камне довольно опасно находится. Мы еще ездили во второе место – Гранитный каньон. Там тоже обрыв, ущелье, но все сделали, все собрали", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" менеджер по экопросвещению, туризму и работе с волонтерами негосударственного природоохранного центра "НАБУ-Кавказ" Жанна Фролова.

Она отметила, что это был первый подобный опыт по очистке туристических мест от привязанных тряпок, и выразила надежду, что подобные акции станут традицией.

Девичий камень - это кусок скалы, сорвавшийся вниз и остановившийся над хребтом Уна-Коз. Камень находится между двумя населенными пунктами: поселком Каменномостским, или Хаджохом, и станицей Даховской. У этого камня останавливаются все туристы, которые едут на плато Лаго-Наки. Они фотографируются у памятника природы. Кто посмелее, забирается и наверх. Он не является объектом религиозного поклонения, но связан с черкесскими традициями, сообщила Жанна Фролова. "Существует черкесская легенда о том, что когда юноша достигал стадии возмужания, чтобы из мальчика ему стать мужчиной, он должен был заскочить на этот камень на коне", - рассказала Фролова.

Существует легенда, связанная с этим камнем, отметила представитель природоохранного центра. "Раньше, чтобы увеличить территорию своего населенного пункта, богатыри, допустим, Хаджоха, ночью двигали камень в одну сторону, тем самым увеличивая площадь, а на следующую ночь приходили богатыри из Даховской и двигали камень в другую сторону. Это шутливая легенда - сдвинуть его совершенно невозможно", - подчеркнула Фролова.

Она считает, что отчасти в появлении вредной традиции привязывать ленточки виноваты экскурсоводы, которые для большей убедительности объявляют какое-то место священным. "Завязывают нетканые салфетки и одноразовые маски, которые никогда не разлагаются. Они оставляют ужасные следы на ветках - это как раны глубокие. Естественно, ветви в этих местах будут обламываться, когда подует ветер и ляжет снег. Эту ситуацию нужно переламывать именно экопросвещением", - считает Фролова.

Представительница "НАБУ-Кавказа" надеется, что и сегодняшняя акция не просто останется акцией по уборке, но и возымеет просветительскую функцию. "Мы сегодня эту акцию провели, но если у людей отложится мысль, что можно делать что угодно, а потом приедут волонтеры и все равно уберут, то это не то, чего мы добивались этой акцией. Я сегодня всех участников просила рассказывать про это в своем кругу, я просила всех написать посты в своих соцсетях, приложить фотографии и найти наиболее точные слова, чтобы донести. Проблему решим только когда объясним людям, что этого делать нельзя", - подчеркнула Жанна Фролова.

Волонтерам предоставили скидки в заповеднике

Волонтер Валерия Врубель рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее семья узнала об акции из соцсетей в аккаунте природоохранного центра "НАБУ-Кавказ" и от известных в республике туристов-активистов. Она созвонилась и поехала вместе с друзьями. "Мы работаем в крупной международной транспортной компании (DHL), в которой отношение к экологическим проблемам очень серьезное, и для нас это один из важных приоритетов. В прошлом году мы убирали ущелье реки Мишоко в Адыгее. Вдоль дорог убираем территории, потому что туристы бывают не очень сознательные и выбрасывают из окон [транспорта] мусор, это неприятно", - указала Валерия Врубель. Она отметила, на такие акции всегда берет своих детей, чтобы они видели, что мусорить - это плохо.

По словам Валерии Врубель, она и сама давно планировала убрать ленточки на деревьях у Девичьего камня, и поэтому поддержала акцию. "Мы с детства в этих местах, недалеко живем. И очень печально на такое смотреть. Раньше, лет 20 назад, в принципе не было такой традиции, чтобы кто-то что-то привязывал или оставлял. Монетки кидали, но никто не завязывал ленточки. Я в детстве не помню, чтобы деревья там были увешаны этими тряпками", - отметила волонтер. Она сообщила, что все волонтеры решили написать в соцсетях о вреде новой традиции.

После акции каждый участник получил паспорт волонтера с записью о мероприятии. Теперь они имею право на скидку при посещении туристических объектов Кавказского государственного заповедника, отметила Валерия Врубель.

У народов Кавказа принято привязывать ленточки только в священных местах

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН Руслан Сефербеков указал, что завязывание ленточек на деревьях – это древняя языческая традиция всех народов Кавказа, которая не встретила сопротивления в исламе. Куски материи принято повязывать на деревьях, расположенных рядом с могилой святого, у которого люди просили выздоровления для родных. Они читали молитву над могилой и в качестве жертвоприношения повязывали на ветку лоскут ткани.

"В исламе нет традиции мусульманских святых, поэтому это традиция из языческих времен. Я видел такие ленточки по дороге к священной пещере Дюрк в Табасаранском районе Дагестана. Есть в Дахадаевском районе Кала-Корейш средневековый памятник с могилами и мавзолеем. На подходе к этому селению есть святое место, куда ходят на поклонение, там я тоже видел вот эти лоскутки", - рассказал Сефербеков корреспонденту "Кавказского узла".

Он также указал на то, что лоскуты материи привязывают на деревьях возле священных родников, вода которых, как считают люди, лечит от сглаза и хвори. "Это доисламские еще традиции, связанные с культом дерева, с культом святых. Люди загадывают желания, просят у святого здоровья, исцеления и повязывают лоскуток. Но материя обязательно должна быть чистая, новая, ни разу не использованная", - подчеркнул этнограф.

Президент Ассоциации кавказской йоги Заур Жанэ сказал корреспонденту "Кавказского узла", что отрицательно относится к традиции привязывать к ветвям деревьев в туристических местах ленточки, салфетки и маски. "Ничего в этом красивого нет, и деревья страдают от этого. Это загрязнение природы и плохой вкус. Это так же, как писать где-то «Здесь был Вася»", - считает Заур Жанэ. Он отметил, что ленточки на деревьях появились во всех примечательных местах Адыгеи.